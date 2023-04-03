В Мелитополе при взрыве автомобиля ранен российский чиновник

В контролируемом российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины произошёл взрыв. По сообщению РИА "Новости", в центре города взорвался автомобиль. Пострадал один человек.

Как сообщила в телеграм-канале российская администрация Мелитополя, в результате взрыва ранен глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Он находится в тяжёлом состоянии. Позже эту информацию подтвердило агентство ТАСС.

В середине ноября украинские СМИ сообщали о гибели Зубарева при взрыве автомобиля. Позднее, однако, выяснилось, что он жив.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем телеграм-канале, что Зубарев одним из первых начал сотрудничать с российскими властями. Посёлок Акимовка был оккупирован российскими войсками в марте прошлого года.