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В Мелитополе при взрыве автомобиля ранен российский чиновник

В контролируемом российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины произошёл взрыв. По сообщению РИА "Новости", в центре города взорвался автомобиль. Пострадал один человек.

Как сообщила в телеграм-канале российская администрация Мелитополя, в результате взрыва ранен глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Он находится в тяжёлом состоянии. Позже эту информацию подтвердило агентство ТАСС.

В середине ноября украинские СМИ сообщали о гибели Зубарева при взрыве автомобиля. Позднее, однако, выяснилось, что он жив.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем телеграм-канале, что Зубарев одним из первых начал сотрудничать с российскими властями. Посёлок Акимовка был оккупирован российскими войсками в марте прошлого года.

  • В последнее время в Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство или сотрудничающих с ним местных жителей. 27 марта в Мелитополе под обстрел попало здание многопрофильного колледжа, в котором, по информации Ивана Федорова, размещались сотрудники российских силовых структур. 29 марта в результате удара пострадала подстанция локомотивного депо.
  • Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области, где находится город, наряду с ещё несколькими занятыми украинскими территориями, к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира.

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