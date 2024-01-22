Бойцы чеченского батальона "Восток-Ахмат" напали на проверявшего документы сотрудника военной полиции в занятом российскими войсками Мелитополе на юге Запорожской области Украины. Момент конфликта снят на видеорегистратор и оказался опубликован в сети, рассказывает Кавказ.Реалии.

Двухминутное видео инцидента опубликовал ряд российских провоенных телеграм-каналов. На записи российский военный останавливает колонну иномарок, в числе которых черный Mercedes с московскими номерами, и спрашивает документы на проезд. Водитель передает бумагу, по его словам, это бессрочный пропуск. Проверяющий заявляет, что документ считается недействительным, поскольку по закону должны быть прописаны сроки его действия.

"Мне безразлично, что вам считается. Я командир батальона", – отвечает водитель, используя ненормативную лексику. Когда проверяющий попросил его припарковаться, из машины вышли другие военные, которые нанесли ему несколько ударов. На записи видео, как некоторые из них передергивают затвор пистолета. Слышны звуки ударов и речь на чеченском языке. На этом ролик обрывается.

По данным телеграм-каналов Sota и ВЧК-ОГПУ, в машине находился командир батальона "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов. Авторы паблика "Донбасс и мы" утверждают, что конфликт произошел в центре Мелитополя, возле торгового центра "Квартал". На предъявленном Хамбулатовым документе виден номер подразделения – дислоцирующийся в Борзое 291-й гвардейский мотострелковый полк российской армии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно упоминал в своем канале командира батальона "Восток-Ахмат" майора Ваху Хамбулатова с позывным Асхаб. В октябре 2023 года тот был удостоен высшей награды республики – Ордена Ахмата Кадырова. Российские военные инцидент с избиением не комментировали.