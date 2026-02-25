МИД Латвии заявил, что российского специалиста по КНДР Андрея Ланькова выдворили по распоряжению министра иностранных дел страны Байбы Браже и на основании информации от спецслужб. Об этом ведомство сообщило Русской службе Би-би-си и "Агентству". О какой именно информации идет речь, ведомство не уточнило.

Запрет на въезд введён на неопределенный срок.

Ответ "Агентству" также содержал ссылку на колонку Браже в Kyiv Independent о борьбе с влиянием Кремля под заголовком "Никаких красных дорожек для России: опасность нормализации агрессии", которая вышла в англоязычном украинском издании 24 февраля.

В публикации глава латвийского МИД пишет, что несмотря на неудачу Владимира Путина на войне в Украине, "за пределами поля боя разворачивается более спокойный процесс: постепенное возвращение России к нормальной международной жизни". Для борьбы этим, уверена Браже, нужна изоляция России и Беларуси.

24 февраля миграционная полиция задержала Ланькова перед его лекцией "Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи" в Риге.

Учёному пояснили, что он в "чёрном списке" Латвии, а затем депортировали в Эстонию. На конец 2023 года в "черном списке" находились 1637 иностранцев, отмечает "Агентство". Согласно данным утечек, которые изучило издание, в последний раз Ланьков прилетал на несколько дней в Россию в октябре 2021 года.

T-invariant обратил внимание, что организатором его лекции оказалось агентство Дмитрия Алешковского Curiosophy, которое было организатором лекции в Варшаве археолога Александра Бутягина, которого задержали по подозрению в незаконных раскопках в аннексированном Крыму, а затем отправили под арест. В самом агентстве заявили, что они намерены использовать все законные инструменты защиты, включая обращения в правозащитные организации и европейские институты, чтобы отстоять права Ланькова.

Андрей Ланьков – крупный специалист по Северной Корее, доктор исторических наук, профессор Университета Кукмин (Сеул) с 2004 года. Имеет два гражданства – России и Австралии.

Ланьков неоднократно был участником эфиров российских независимых медиа. В апреле 2025 года Савёловский суд Москвы оштрафовал Ланькова на 10 тысяч рублей за "участие в деятельности нежелательной организации". "Наверное, интервью не тому, кому надо, дал", – отреагировал учёный в комментарии РБК.

