В МИД РФ заявили протест послу Польши из-за ареста учёного Бутягина

В МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому был выражен "решительный протест" в связи с задержанием в Польше в декабре российского археолога Александра Бутягина по запросу властей Украины. Об этом говорится в опубликованном 13 января сообщении МИД. В нём сказано, что польский посол был вызван в понедельник, 12 января. В этот день суд в Варшаве продлил Бутягину арест - до 4 марта. Как сообщается, 15 января суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции археолога в Украину, где его обвиняют в уничтожении культурного наследия при проведении археологических раскопок в аннексированном Крыму без разрешения властей Украины.

Как говорится в сообщении МИД, послу Польши было указано, что обвинения украинских властей в отношения Бутягина "носят абсурдный характер" и связаны с его научной деятельностью. МИД также отметил, что Бутягин до того, как приехал в Польшу, посещал другие европейские страны, но там арестован по украинскому запросу не был. Российская сторона аргументирует также тем, что Бутягин является "археологом с мировым именем" и "занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий".

О задержании Бутягина в Варшаве стало известно 11 декабря. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Российский учёный читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. Представители МИД и Кремля комментировали арест Бутягина, однако официальный протест Польше сейчас был заявлен впервые. В Эрмитаже, где работает Бутягин, заявляли, что учёный всегда соблюдал "международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические". При этом, по данным сотрудников музея, руководство Эрмитажа не выделило средств для помощи Бутягину и пыталось "замалчивать дело".

Комментариев польских властей пока не было.

Александр Бутягин - заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи.

Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года – с момента аннексии Крыма Россией.

Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов), заявлял пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба. Учёному может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине. Арест Бутягина вызвал дискуссию в среде российской интеллигенции, в том числе и антивоенно настроенной - некоторые комментаторы выступили в его защиту, другие указали на то, что власти Украины в своём праве.