В МИД России вызвали послов США, Канады и Великобритании

В Министерство иностранных дел России во вторник были вызваны послы США, Великобритании и Канады. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что это было сделано "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".

Послам выразили решительный протест в связи их комментариями по поводу приговора оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. Российский МИД расценил это как "давление на органы власти и суд". Ведомство пригрозило США, что если кто-то из сотрудников их посольства повторит "шаги, направленные на разжигание розни в российском обществе", то они "досрочно завершат пребывание в Москве".

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова послов США, Великобритании и Канады о приговоре оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе являются вмешательством во внутренние дела страны.

Московский городской суд 17 апреля приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией. Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии, впоследствии добавилось обвинение в госизмене. Обвинения связаны помимо прочего с антивоенными выступлениями политика. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены