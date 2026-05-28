Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу

Посольство США в Киеве утром 28 мая заявило, что остаётся открытым и продолжает работу в обычном режиме. Ранее в тот же день глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что, по её данным, американские дипломаты покинули Киев, в то время как дипломаты стран ЕС остались.

Представитель МИД Украины и Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины утром 28 мая заявили, что сообщения о том, что сотрудники посольства США в стране покидают Киев после российских угроз о начале систематических ударов по украинской столице, не соответствуют действительности. Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что ни одно посольство после российских угроз не покинуло Киев.

Кая Каллас утром 28 мая перед началом совещания министров иностранных дел стран Евросоюза на Кипре заявила о том, что "все посольства, кроме одного", остались в Киеве. Она отметила, что в столице Украины остались посольства стран ЕС, "а Америка ушла". Что конкретно она имела в виду, она не пояснила, в СМИ её высказывания интерпретировали как подтверждение того, что американские дипломаты покинули Киев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава МИД России Серегей Лавров просил его передать президенту Дональду Трампу сообщение о том, что Россия намерена наносить удары по Киеву.

Блогеры, распространяющие пророссийские нарративы в частности в сети X, утром в четверг начали публиковать сгенерированные искусственным интеллектом картинки о том, что дипломаты США якобы покидают Киев, обратило внимание Радио Свобода.

Предупреждение иностранным дипломатам о необходимости покинуть город российский МИД опубликовал 25 мая. В ЕС заявили, что не сделают этого, посольство США официальных заявлений не делало. Соединённые Штаты, которые на протяжении последнего года пытались играть роль посредника для завершения войны, также не присоединились к заявлению с осуждением российских угроз, которое распространили в ООН Украина и ещё около 40 стран.