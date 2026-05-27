Зеленский просит Трампа и Конгресс США о поставках средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и Конгрессу США письмо, в котором сообщил о нехватке в Украине средств противовоздушной обороны для противодействия российским баллистическим ракетам и обратился со срочной просьбой помочь в восполнении этого дефицита. Речь идёт прежде всего о поставках ракет к системам ПВО "Пэтриот".

О письме сообщило издание Kyiv Independent , впоследствии с его текстом ознакомились крупные агентства, такие как Reuters и France Presse. Официально Зеленский, также как и Белый дом, пока не комментировал письмо, однако советник украинского президента. Однако его советник Дмитрий Литвин подтвердил его существование.

Зеленский обратился к Трампу на фоне угроз России начать систематические ракетные обстрелы Киева. Глава МИД России Сергей Лавров 25 мая позвонил госсекретарю США Марко Рубио и попросил его передать информацию об этом президенту Трампу. Сам Трамп пока не комментировал российские намерения. Последний массированный обстрел Киева на данный момент состоялся в ночь на 24 мая.

"В вопросе противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей", - цитирует украинские СМИ письмо Зеленского. "В вопросе защиты от баллистических ракет мы полагаемся почти исключительно на Соединённые Штаты".

"Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся", - пишет далее Зеленский. Речь идёт о запущенной после прихода к власти администрации Трампа инициативе, в рамках которой ряд стран НАТО закупают у США оружие для дальнейшей передачи Украине. Президент Украины прямо просит о поставках ракет PAC-3 для систем "Пэтриот", а также дополнительных систем, "чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие российские ракетные атаки".

По словам источника Kyiv Independent, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала письмо Белому дому, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. О реакции американской стороны пока не сообщалось.

Ранее Зеленский в публичных выступлениях признавал, что ситуация с поставками для нужд ПВО осложнилась в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где Иран в ходе боевых действий в марте-апреле активно наносил ракетные удары по странам региона.