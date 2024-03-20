В Милане воссоединили алтарь кисти Пьеро делла Франческа

В миланском музее Польди-Пеццоли восстановили "Алтарь святого Августина" работы мастера эпохи Возрождения Пьеро делла Франческа. Ранее части этого большого произведения были разрозненны, некоторые утрачены, а те, что остались, находились в разных местах около 450 лет.

Пьеро Делла Франческа написал картины для алтаря церкви святого Августина в Тоскане в середине XV века. Точно неизвестно, из скольких картин он состоял. Разные историки называют числа от 10 до 30 панелей. В конце XVI века алтарь был разобран, часть картин утрачена, остальные увезены в разные монастыри и церкви, потом переданы в музеи. До наших дней дошли только восемь. Они хранятся в пяти музеях Европы и США.

Музей Польди-Пеццоли впервые представляет зрителям возможность увидеть все части алтаря вместе. Директор музея Алессандра Кварто назвала выставку "воссоединением века". Кураторы выставки также отметили, что она важна не только для зрителей, но и для учёных: историки получили возможность сравнить разные фрагменты алтаря, в том числе с применением физико-химических анализов и микроскопов, что поможет пролить свет на многие загадки, связанные с творчеством Пьеро делла Франческа.