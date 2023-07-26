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Культура

Цензура в Русском музее. Кого напугала выставка неоакадемистов?

Ольга Тобрелутс "Адам и Ева"

Русский Музей в Петербурге в последний момент отменил открытие выставки "Клин Новикова", назначенное на 19 июля. Официально – из-за "многочисленных нарушений регламента подготовки". Художники, чьи произведения представлены на выставке в Михайловском замке, говорят о другом: по их сведениям, выставку за день до открытия запретила лично новый директор Русского музея Алла Манилова, потому что там якобы выставлена "порнография", а затем музей распорядился снять с экспозиции часть произведений. 26 июля выставка все же открылась, но в существенно измененном виде.

Выставка готовилась к 65-летию со дня рождения Тимура Новикова (1958–2002) и должна была представить его работы и работы авторов его круга. Искусство Новикова и его соратников по неоакадемическому движению ориентировано на эстетику античности и эпохи Возрождения. Неоакадемисты часто изображали обнажённую натуру, и в их работах можно найти гомоэротику. Новиков заявлял о своей гомосексуальности в интервью журналу "Кабинет" в 1995 году.

Выставка готовилась несколько лет – задолго до того, как весной этого года Алла Манилова вступила в должность директора музея, сменив на этом посту Владимира Гусева. Ранее Манилова занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре, потом работала в Министерстве культуры в Москве и одобряла планы Русского музея. У Аллы Маниловой нет искусствоведческого образования, она окончила журфак. После вступления в должность она не могла не знать о готовящейся выставке – по крайней мере, финансовые документы для готовящихся выставок подписывает директор.

Об отмене открытия первым сообщил 19 июля художник Олег Маслов. Он написал, что Манилова лично опечатала залы.

Белла Матвеева "Лисонька"
Белла Матвеева "Лисонька"

"Фонтанка" взяла комментарий у заведующего Отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского. Тот заявил, что выставка отложена якобы из-за "нарушений регламента подготовки". Анонс исчез с сайта музея, каталог – из продажи, а сами художники понятия не имели, состоится ли она.

Но 25 июля художница Ольга Тобрелутс, чьи работы должны были быть показаны на выставке, сообщила, что их, как и произведения многих других художников, потребовали убрать из экспозиции. На следующий день выставка открылась тихо, без оповещения журналистов.

Художники и искусствоведы заявляют, что ошарашены цензурой.

Олег Маслов, художник, работы которого сняли цензоры:

– Вы были первым, кто рассказал об отмене вернисажа. Как вы узнали?

Манилова тыкала пальцем в картины и говорила о пропаганде порнографии

– Мне написали сотрудники музея, что открытие переносится, но не объяснили, почему. А потом моя знакомая, которая была в музее, рассказала, что Манилова буквально ворвалась на уже смонтированную выставку, тыкала пальцем в картины и говорила о пропаганде порнографии. Меня там не было, я говорю с её слов.

– Александр Боровский утверждал, что причины чисто формальные, что-то не так с документами.

– Естественно, все эти детали были придуманы на ходу, чтобы как-то отмазаться.

Олег Маслов, Виктор Кузнецов "Общество на террасе"
Олег Маслов, Виктор Кузнецов "Общество на террасе"

– Вашу картину потребовали убрать с выставки. Что в ней было крамольного?

– Картина моя в соавторстве с Виктором Кузнецовым называется "Общество на террасе". Там три обнажённые девушки и два юноши. Ничем "таким" они не занимаются. Срамных мест ни у кого не видно.

– Как себя чувствует Отдел новейших течений Русского музея?

Я не знаю, что происходит в Русском музее, я не их сотрудник. Но у меня в последнее время ощущение, что они какие-то очень застрёманные. Недавно я подарил музею несколько своих картин. Там вообще не было никакой обнажёнки, это была серия о челюскинцах. Когда я пришёл в Отдел новейших течений, они все были очень скованные, выглядели довольно кисло – а ведь я был там много раз, там люди искрили энергией. Я сначала подумал, может, не вовремя зашёл, а потом стал подозревать, что их там прижимают.

Художница Ольга Тобрелутс:

При подсветке у Зевса виден маленький член, поэтому подсветку запретили

– Музейная комиссия попросила демонтировать мой диптих "Адам и Ева". Это компьютерный коллаж. На нём изображены две фигуры, они связаны с историей музыки, мне хотелось изобразить Адама и Еву музыкальной революции. У Адама лицо Элвиса Пресли, а у Евы – певицы Мадонны. Их туловища – безымянные античные торсы в полупрозрачных одеждах в стиле эпохи Возрождения. Диптих 2002 года, его уже много раз показывали. Мне в голову не приходит, чем можно мотивировать её снятие. Античные фигуры, даже не обнажённые, а полуобнажённые.

– А у других художников?

Ещё одна работа Олега Маслова и Виктора Кузнецова
Ещё одна работа Олега Маслова и Виктора Кузнецова

– Кроме моих, сняли две работы Егора Острова – работы в технике растр, это практически абстракция, такие полосочки, нужно тщательно приглядеться, чтобы различить в них какие-то фигуры. Сняли почти все работы дуэта Олега Маслова и Виктора Кузнецова на античную тематику. Сказали, что в костюме Золотого осла модельера Константина Гончарова [костюм сделан для спектакля по роману древнеримского писателя Апулея. – РС] нужно зашить подол, чтобы никто не увидел причинное место осла, сшитое из ткани. И сказали ни в коем случае не включать подсветку для инсталляции Ирены Куксенайте. Она сделана из плексигласа, на котором художница процарапала силуэты древнегреческих богов. При подсветке у Зевса виден маленький член, поэтому подсветку запретили. Запретили картины Беллы Матвеевой, сделанные по мотивам фильма "Лисонька", который показывался на фестивалях и получал награды. Я не могу понять, что там можно было запретить, мне это напоминает анекдоты о визите Хрущёва на выставку 30-летия МОСХа, где он ругал художников "абстракцистами и п**орасами".

– В случае цензуры художники во многих странах просто отказываются участвовать в выставке из солидарности с коллегами.

Эти работы были уже тысячу раз показаны. Непонятно, почему их нельзя показать в тысячу первый раз

– Художники не могли отказаться от участия в выставке в знак протеста, потому что работы им не принадлежат: они все либо из собрания самого Русского музея, либо из частных коллекций, так что ими распоряжается музей, а не авторы. Эти работы были уже тысячу раз показаны и в девяностые, и в нулевые годы. Непонятно, почему их вдруг стало нельзя показать в тысячу первый раз. У меня есть подозрение, что всё подчинилось какому-то центральному руководству, и начальники отделов не могут повлиять на спущенные сверху решения. Это полный абсурд, он начинает пугать.

– Можно ли в работах неоакадемистов увидеть порнографию?

– Для порнографии есть определения. Там должны быть какие-то половые акты, эрегированные органы. Здесь даже эротикой это с трудом можно назвать. Если так, то нужно закрыть половину музеев с Венерами и Аполлонами. Сейчас в Россию больше не привозят выставки западного искусства, зато в Петербурге открыты сразу шесть выставок искусства африканского. Мне интересно, как там изображены африканцы – в костюмах? Там есть обнажённые фигуры?

Дмитрий Пиликин, историк искусства, арт-критик:

Запретных тем было три: политика, религия и эротика

– Честно говоря, я не ожидал, что в течение своей жизни буду несколько раз наблюдать фидбеки из прошлого. Это как включить просмотр видео на бесконечный repеаt. Я ещё довольно хорошо помню советскую цензуру и саму институцию "Ленинградское управление культуры", чиновники которой занимались только тем, что контролировали любые проявления отхода от "линии партии". Запретных тем было три: политика, религия и эротика. В девяностые уже казалось, что мы всё это забыли как страшный сон. И вот опять.

Егор Остров, "Ахилл на острове Скирос"
Егор Остров, "Ахилл на острове Скирос"

Характерно, что хедлайнером этих изменений выступила Алла Манилова – журналистка из тех же перестроечных 90-х, специальный корреспондент газеты "Ленинградская правда". Однако, она быстро пошла во власть и дослужилась аж до замминистра культуры уже при Мединском. А что такое Минкульт Мединского, мы уже знаем. Это как раз то самое "министерство пропаганды". За последние несколько лет были смещены несколько директоров крупнейших российских музеев, в апреле Манилову послали укреплять Русский музей, который тихо жил в удалении от столицы. И тут-то новый директор, видимо, и ужаснулся, насколько всё это противоречит установкам "линии партии".

– Как могло случиться, что это противоречие Манилова опознала только перед открытием выставки?

– Мне кажется, что нет смысла обсуждать, запретила ли Манилова выставку круга Новикова сама или это сделали ее приближённые. Все комментарии от лица музея в прессе выглядят анекдотично и слишком похожи на традиционные бюрократические отмазки ("Манилова вообще ничего не знала, она была в отпуске, был нарушен регламент подготовки выставки, отсутствует приказ по музею об организации выставки"). Не бывает так. Государственный музей – это прежде всего бюрократия и отчетность. И если директор говорит, что чего-то не было, значит, она вообще не знает, что происходит в музее и не умеет им руководить. Но её же и поставили (в лексике тех же 90-х) именно "смотрящей" за бизнесом и "правильной идеологией", а не за искусством.

Павел Герасименко, художественный критик:

Манилова не музейщик, она не знает фондов, она в министерстве занималась менеджментом

– Выставка готовилась очень давно, она была внесена в планы музея уже три года назад, приурочена к 65-летию Новикова. Самое смешное, когда Манилова ещё работала в Министерстве культуры, руководство Русского музея возило в Минкульт свои музейные планы на будущие выставки, включая и "Клин Новикова", и Манилова как сотрудник Минкульта эти планы тогда визировала.

Константин Гончаров. Костюм Золотого осла
Константин Гончаров. Костюм Золотого осла

– Но ведь в таком случае она должна была знать, что это за выставка?

– По моим сведениям, Манилова сама не запрещала выставку – это была инициатива главного хранителя. Там идёт сложная игра, все от экономистов до такелажников стараются показать, что новый директор на их стороне. За пару дней до открытия Манилова была в Москве. Она не музейщик, она не знает фондов, она в министерстве занималась менеджментом. Её поставили перед фактом: вот у нас есть выставка, мы её считаем проблемной. Она посмотрела выставку в день перед открытием, ходила и ругала её уже со вполне идеологических позиций. Возможно, хранители ей сообщили, что выставка ужасна, а она стала лишь идеологическим оформлением для её запрета.

– Но ведь Боровский говорил "Фонтанке" о несоответствии госзаказу?

– Про госзаказ – это ерунда. Госзадание не ложится целиком на одну выставку. Госзадание считается суммарно. У него есть разные параметры, включая количество публикаций и многое прочее, а не только что показали работы из фондов.

– Сотрудники музея это проглотят?

– С приходом Маниловой отношения в музее стали очень плохими. Она приблизила к себе плановый отдел, бухгалтерию и экономистов, которые решили, что они что-то понимают в искусстве. Манилова не рассчитывала на тот шум, который поднимается вокруг выставки. Есть часть музейщиков, которые считают, что первая же большая ошибка Аллы Маниловой будет стоить ей поста, и эта часть музейщиков будет играть в открытую.

Директор Русского музея Алла Манилова ситуацию не комментирует.

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