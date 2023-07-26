Цензура в Русском музее. Кого напугала выставка неоакадемистов?

Русский Музей в Петербурге в последний момент отменил открытие выставки "Клин Новикова", назначенное на 19 июля. Официально – из-за "многочисленных нарушений регламента подготовки". Художники, чьи произведения представлены на выставке в Михайловском замке, говорят о другом: по их сведениям, выставку за день до открытия запретила лично новый директор Русского музея Алла Манилова, потому что там якобы выставлена "порнография", а затем музей распорядился снять с экспозиции часть произведений. 26 июля выставка все же открылась, но в существенно измененном виде.

Выставка готовилась к 65-летию со дня рождения Тимура Новикова (1958–2002) и должна была представить его работы и работы авторов его круга. Искусство Новикова и его соратников по неоакадемическому движению ориентировано на эстетику античности и эпохи Возрождения. Неоакадемисты часто изображали обнажённую натуру, и в их работах можно найти гомоэротику. Новиков заявлял о своей гомосексуальности в интервью журналу "Кабинет" в 1995 году.

Выставка готовилась несколько лет – задолго до того, как весной этого года Алла Манилова вступила в должность директора музея, сменив на этом посту Владимира Гусева. Ранее Манилова занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре, потом работала в Министерстве культуры в Москве и одобряла планы Русского музея. У Аллы Маниловой нет искусствоведческого образования, она окончила журфак. После вступления в должность она не могла не знать о готовящейся выставке – по крайней мере, финансовые документы для готовящихся выставок подписывает директор.

Об отмене открытия первым сообщил 19 июля художник Олег Маслов. Он написал, что Манилова лично опечатала залы.

"Фонтанка" взяла комментарий у заведующего Отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского. Тот заявил, что выставка отложена якобы из-за "нарушений регламента подготовки". Анонс исчез с сайта музея, каталог – из продажи, а сами художники понятия не имели, состоится ли она.

Но 25 июля художница Ольга Тобрелутс, чьи работы должны были быть показаны на выставке, сообщила, что их, как и произведения многих других художников, потребовали убрать из экспозиции. На следующий день выставка открылась тихо, без оповещения журналистов.

Художники и искусствоведы заявляют, что ошарашены цензурой.

Олег Маслов, художник, работы которого сняли цензоры:

– Вы были первым, кто рассказал об отмене вернисажа. Как вы узнали?

Манилова тыкала пальцем в картины и говорила о пропаганде порнографии

– Мне написали сотрудники музея, что открытие переносится, но не объяснили, почему. А потом моя знакомая, которая была в музее, рассказала, что Манилова буквально ворвалась на уже смонтированную выставку, тыкала пальцем в картины и говорила о пропаганде порнографии. Меня там не было, я говорю с её слов.

– Александр Боровский утверждал, что причины чисто формальные, что-то не так с документами.

– Естественно, все эти детали были придуманы на ходу, чтобы как-то отмазаться.

– Вашу картину потребовали убрать с выставки. Что в ней было крамольного?

– Картина моя в соавторстве с Виктором Кузнецовым называется "Общество на террасе". Там три обнажённые девушки и два юноши. Ничем "таким" они не занимаются. Срамных мест ни у кого не видно.

– Как себя чувствует Отдел новейших течений Русского музея?

– Я не знаю, что происходит в Русском музее, я не их сотрудник. Но у меня в последнее время ощущение, что они какие-то очень застрёманные. Недавно я подарил музею несколько своих картин. Там вообще не было никакой обнажёнки, это была серия о челюскинцах. Когда я пришёл в Отдел новейших течений, они все были очень скованные, выглядели довольно кисло – а ведь я был там много раз, там люди искрили энергией. Я сначала подумал, может, не вовремя зашёл, а потом стал подозревать, что их там прижимают.

Художница Ольга Тобрелутс:

При подсветке у Зевса виден маленький член, поэтому подсветку запретили

– Музейная комиссия попросила демонтировать мой диптих "Адам и Ева". Это компьютерный коллаж. На нём изображены две фигуры, они связаны с историей музыки, мне хотелось изобразить Адама и Еву музыкальной революции. У Адама лицо Элвиса Пресли, а у Евы – певицы Мадонны. Их туловища – безымянные античные торсы в полупрозрачных одеждах в стиле эпохи Возрождения. Диптих 2002 года, его уже много раз показывали. Мне в голову не приходит, чем можно мотивировать её снятие. Античные фигуры, даже не обнажённые, а полуобнажённые.

– А у других художников?

– Кроме моих, сняли две работы Егора Острова – работы в технике растр, это практически абстракция, такие полосочки, нужно тщательно приглядеться, чтобы различить в них какие-то фигуры. Сняли почти все работы дуэта Олега Маслова и Виктора Кузнецова на античную тематику. Сказали, что в костюме Золотого осла модельера Константина Гончарова [костюм сделан для спектакля по роману древнеримского писателя Апулея. – РС] нужно зашить подол, чтобы никто не увидел причинное место осла, сшитое из ткани. И сказали ни в коем случае не включать подсветку для инсталляции Ирены Куксенайте. Она сделана из плексигласа, на котором художница процарапала силуэты древнегреческих богов. При подсветке у Зевса виден маленький член, поэтому подсветку запретили. Запретили картины Беллы Матвеевой, сделанные по мотивам фильма "Лисонька", который показывался на фестивалях и получал награды. Я не могу понять, что там можно было запретить, мне это напоминает анекдоты о визите Хрущёва на выставку 30-летия МОСХа, где он ругал художников "абстракцистами и п**орасами".

– В случае цензуры художники во многих странах просто отказываются участвовать в выставке из солидарности с коллегами.

Эти работы были уже тысячу раз показаны. Непонятно, почему их нельзя показать в тысячу первый раз

– Художники не могли отказаться от участия в выставке в знак протеста, потому что работы им не принадлежат: они все либо из собрания самого Русского музея, либо из частных коллекций, так что ими распоряжается музей, а не авторы. Эти работы были уже тысячу раз показаны и в девяностые, и в нулевые годы. Непонятно, почему их вдруг стало нельзя показать в тысячу первый раз. У меня есть подозрение, что всё подчинилось какому-то центральному руководству, и начальники отделов не могут повлиять на спущенные сверху решения. Это полный абсурд, он начинает пугать.

– Можно ли в работах неоакадемистов увидеть порнографию?

– Для порнографии есть определения. Там должны быть какие-то половые акты, эрегированные органы. Здесь даже эротикой это с трудом можно назвать. Если так, то нужно закрыть половину музеев с Венерами и Аполлонами. Сейчас в Россию больше не привозят выставки западного искусства, зато в Петербурге открыты сразу шесть выставок искусства африканского. Мне интересно, как там изображены африканцы – в костюмах? Там есть обнажённые фигуры?

Дмитрий Пиликин, историк искусства, арт-критик:

Запретных тем было три: политика, религия и эротика

– Честно говоря, я не ожидал, что в течение своей жизни буду несколько раз наблюдать фидбеки из прошлого. Это как включить просмотр видео на бесконечный repеаt. Я ещё довольно хорошо помню советскую цензуру и саму институцию "Ленинградское управление культуры", чиновники которой занимались только тем, что контролировали любые проявления отхода от "линии партии". Запретных тем было три: политика, религия и эротика. В девяностые уже казалось, что мы всё это забыли как страшный сон. И вот опять.

Характерно, что хедлайнером этих изменений выступила Алла Манилова – журналистка из тех же перестроечных 90-х, специальный корреспондент газеты "Ленинградская правда". Однако, она быстро пошла во власть и дослужилась аж до замминистра культуры уже при Мединском. А что такое Минкульт Мединского, мы уже знаем. Это как раз то самое "министерство пропаганды". За последние несколько лет были смещены несколько директоров крупнейших российских музеев, в апреле Манилову послали укреплять Русский музей, который тихо жил в удалении от столицы. И тут-то новый директор, видимо, и ужаснулся, насколько всё это противоречит установкам "линии партии".

– Как могло случиться, что это противоречие Манилова опознала только перед открытием выставки?

– Мне кажется, что нет смысла обсуждать, запретила ли Манилова выставку круга Новикова сама или это сделали ее приближённые. Все комментарии от лица музея в прессе выглядят анекдотично и слишком похожи на традиционные бюрократические отмазки ("Манилова вообще ничего не знала, она была в отпуске, был нарушен регламент подготовки выставки, отсутствует приказ по музею об организации выставки"). Не бывает так. Государственный музей – это прежде всего бюрократия и отчетность. И если директор говорит, что чего-то не было, значит, она вообще не знает, что происходит в музее и не умеет им руководить. Но её же и поставили (в лексике тех же 90-х) именно "смотрящей" за бизнесом и "правильной идеологией", а не за искусством.

Павел Герасименко, художественный критик:

Манилова не музейщик, она не знает фондов, она в министерстве занималась менеджментом

– Выставка готовилась очень давно, она была внесена в планы музея уже три года назад, приурочена к 65-летию Новикова. Самое смешное, когда Манилова ещё работала в Министерстве культуры, руководство Русского музея возило в Минкульт свои музейные планы на будущие выставки, включая и "Клин Новикова", и Манилова как сотрудник Минкульта эти планы тогда визировала.

– Но ведь в таком случае она должна была знать, что это за выставка?

– По моим сведениям, Манилова сама не запрещала выставку – это была инициатива главного хранителя. Там идёт сложная игра, все от экономистов до такелажников стараются показать, что новый директор на их стороне. За пару дней до открытия Манилова была в Москве. Она не музейщик, она не знает фондов, она в министерстве занималась менеджментом. Её поставили перед фактом: вот у нас есть выставка, мы её считаем проблемной. Она посмотрела выставку в день перед открытием, ходила и ругала её уже со вполне идеологических позиций. Возможно, хранители ей сообщили, что выставка ужасна, а она стала лишь идеологическим оформлением для её запрета.

– Но ведь Боровский говорил "Фонтанке" о несоответствии госзаказу?

– Про госзаказ – это ерунда. Госзадание не ложится целиком на одну выставку. Госзадание считается суммарно. У него есть разные параметры, включая количество публикаций и многое прочее, а не только что показали работы из фондов.

– Сотрудники музея это проглотят?

– С приходом Маниловой отношения в музее стали очень плохими. Она приблизила к себе плановый отдел, бухгалтерию и экономистов, которые решили, что они что-то понимают в искусстве. Манилова не рассчитывала на тот шум, который поднимается вокруг выставки. Есть часть музейщиков, которые считают, что первая же большая ошибка Аллы Маниловой будет стоить ей поста, и эта часть музейщиков будет играть в открытую.

Директор Русского музея Алла Манилова ситуацию не комментирует.