В Минеральных водах экстренно сел самолёт авиакомпании "Россия"

В аэропорту Минеральных вод экстренно сел самолёт авиакомпании "Россия". Рейс №6358, летевший в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться из-за разгерметизации на борту, сообщает ТАСС.

По информации агентства, на борту находилось 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Сообщается, что аварийная посадка прошла успешно.

Ранее в пятницу самолёт "Боинг-737" авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, через несколько минут после взлёта совершил экстренную посадку. На борту находились 176 человек. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, у самолета произошёл помпаж двигателя – нарушение газодинамической устойчивости его работы.

Иницидент с самолётом авиакомпании "Россия" уже третий за последние несколько суток. Накануне у грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель при взлете из аэропорта Улан-Удэ. Самолет благополучно приземлился, находившиеся на его борту пять человек не пострадали.