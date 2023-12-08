В Новосибирске из-за неполадок двигателя экстренно сел "Боинг-737" S7

Самолёт "Боинг-737" авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, через несколько минут после взлёта совершил экстренную посадку. На борту находились 176 человек, никто из них не пострадал, сообщает Baza. Борт отстранён от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, у самолета произошёл помпаж двигателя — нарушение газодинамической устойчивости его работы, сообщает РИА Новости.

Среди возможных причин помпажа— износ двигателя или попадание в него посторонних предметов, например, птиц.

В первых сообщениях о произошедшем говорились, что у самолета загорелись двигатели, однако потом эта информация не подтвердилась.

Один из пассажиров рассказал НГС, что возгорание произошло в обоих двигателях самолёта. "Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлётно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10-20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся", – рассказала ещё одна пассажирка.

"При разгоне на полосе стали хлопать турбины и появилось пламя на двух турбинах, когда были хлопки – мощность падала. Затем кое-как взлетел самолёт, но он периодически сваливался, потом нормализовалось. Самолёт все равно вернули на аэродром, при посадке сгорели тормоза, так что его потом буксировали", – рассказал пассажир рейса.

Очевидцы отметили, что паники на борту не было. Самолёт отбуксировали, а пассажиров проводили в терминал.

За последние сутки это второе сообщение о вынужденной посадке самолёта из-за помпажа двигателей. Накануне у грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель при взлете из аэропорта Улан-Удэ . Самолет благополучно приземлился, находившиеся на его борту пять человек не пострадали.