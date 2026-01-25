В Миннеаполисе федеральные агенты вновь застрелили человека

В Миннеаполисе, штат Миннесота агент федеральной пограничной службы США застрелил местного жителя. Это случилось через 17 дней после гибели 37-летней матери троих детей Рене Гуд, которую застрелил сотрудник иммиграционной и таможенной службы.

По данным CNN, погибший опознан как 37-летний Алекс Претти, родители которого рассказали AP, что он работал медбратом в реанимации. Стрельба произошла глубокой ночью. Прибывшие на место полицейские обнаружили человека с несколькими пулевыми ранениями. Ему попытались оказать помощь и повезли в больницу, но по дороге он умер. Он был, предположительно, гражданином США.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклахлин сообщила Би-би-си, что операцию в Миннеаполисе проводили сотрудники федеральной погранохраны. По её словам, пограничники пытались задержать "нелегального иностранца, разыскиваемого за насильственное нападение", когда к ним подошел человек с пистолетом. Он якобы оказал сопротивление, когда агенты попытались его разоружить, вынудив агента открыть огонь.

Влати Миннесоты утверждают, что видеозаписи инцидента показывают, что версия Министерства внутренней безопасности о сопротивлении убитого — "чепуха" и "ложь". Он потребовал, чтобы расследование стрельбы провели следователи штата. Того же требует и прокурор округа Хеннпин Мэри Мориарти.

Губернатор Миннесоты демократ Тим Уолз заявил, что связался с Белым домом и потребовал вывода федеральных агентов из штата. "Миннесоте это надоело. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Вывести тысячи жестоких, неподготовленных офицеров из Миннесоты. Немедленно", — написал Уолз в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп отверг критику со стороны Уолза и местных властей. "Мэр и губернатор подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что в ходе операций ICE "12 000 нелегальных иммигрантов-преступников, многие из которых склонны к насилию, были арестованы и вывезены из Миннесоты". Советник Трампа Стивен Миллер также обвинил руководство Миннесоты в провоцировании мятежа. "Вы и все демократическое руководство штата раздуваете пламя мятежа с единственной целью — остановить депортацию нелегалов, вторгшихся в нашу страну", — написал Миллер в X, назвав убитого "внутренним террористом".

Несмотря на сильный мороз, в Миннеаполисе снова прошли марши протеста против действий ICE. Против участников маршей применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Неделю назад Минюст США начал расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея по подозрению в сговоре с целью воспрепятствования работе федеральных иммиграционных агентов.