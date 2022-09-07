В Минске 10 оппозиционерам вынесены приговоры до 17 лет тюрьмы

Минский городской суд 6 сентября вынес приговоры десяти арестованным по обвинению в экстремизме и организации массовых беспорядков. Минимальный срок лишения свободы по приговорам составил пять лет, максимальный - 17. В частности, к 17 годам заключения приговорен анархист Александр Францкевич, к 16 годам - его единомышленник Акихиро Гаевский-Ханада, к 15 годам - волонтёр правозащитного движения "Весна" Марфа Рабкова. Остальные подсудимые получили от 5 до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, c 2005 по 2020 год обвиняемые объединили "ряд организованных преступных групп": "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя" - это были движения преимущественно анархистского толка. Также им вменялись в вину нападения на административные здания и нарушение порядка.

Александр Францкевич уже был приговорен за аналогичные действия к трем годам лишения свободы в 2010 году. В своём последнем слове он заявил, что сожалеет лишь о том, что не приложил больше сил и стараний к свержению авторитарного режима как в Беларуси, так и в России.

После президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов. Многие представители оппозиции и журналисты были приговорены к тюремным срокам или покинули страну.

США, государства ЕС и ряд других стран не признают Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.

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