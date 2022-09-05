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В Беларуси вынесен приговор по делу о заговоре против Лукашенко

Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусёв в суде в Минске

В Беларуси суд приговорил трёх политических активистов, выступавших против режима Александра Лукашенко, к тюремным срокам от 10 до 11 лет. Еще двое активистов получили по 2,5 года колонии. Их обвинили в подготовке заговора с целью убить нынешнего лидера Беларуси Александра Лукашенко и захватить власть.

Главой заговора суд признал адвоката Юрия Зенковича - он приговорён к 11 годам тюрьмы. По 10 лет тюремного заключения получили литературовед и политолог Александр Федута и председатель партии БНФ Григорий Костусёв. Костусёв был единственным, кто не признал свою вину. Всем троим прокурор запрашивал по 12 лет лишения свободы. Еще двоим обвиняемым - бухгалтеру минской фирмы Зенковича Ольге Голубович и водителю-дальнобойщику Денису Кравчуку, - назначено по 2,5 года колонии. По мнению суда, они не участвовали в заговоре, но виновны в нарушении общественного порядка.

Уголовное дело по обвинению в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем" суд начал рассматривать 29 июля. По версии следствия, Зенкович приехал в Беларусь в мае 2020 года и искал сообщников, в том числе среди военных и радикально настроенных граждан. Об этом стало известно сотрудникам КГБ Беларуси, которые привлекли к "оперативному эксперименту" сотрудника Генштаба. Он якобы внедрился в группу и слышал обсуждения силового захвата власти. Данные оперативного эксперимента гособвинение считает основным доказательством виновности подсудимых.

Несколько человек, которые проходили по этому делу, были задержаны в Москве, откуда доставлены в Беларусь.

В суде в качестве свидетеля выступал бывший редактор независимого информационного канала NEXTA Роман Протасевич. Кроме того, показания дали двое лидеров независимых профсоюзов — Александр Ярошук и Сергей Антусевич. Их привозили под конвоем из СИЗО, так как они проходят обвиняемыми по другому уголовному делу.

Эксперты, опрошенные Deutsche Welle, считают, что "дело о заговоре" могло быть оперативной игрой белорусского КГБ для выявления граждан, настроенных против режима Лукашенко, а большие тюремные сроки назначены для устрашения других несогласных.

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