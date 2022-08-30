В Минске прокурор запросил до 12 лет колонии обвиняемым в "захвате власти"

В Беларуси прокурор запросил до 12 лет лишения свободы активистам, обвиняемым по статье "о заговоре с целью захвата власти". Дело рассматривается в Минском областном суде в открытом формате. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

На скамье подсудимых – адвокат Юрий Зенкович, литературовед и политолог Александр Федута, председатель партии БНФ Григорий Костусев, сотрудница минской фирмы Зенковича Ольга Голубович и активист Денис Кравчук. Они находятся в СИЗО почти 16 месяцев.

Все, кроме Костусева, признали вину. Зенкович пошёл на сделку со следствием. Ещё четверо обвиняемых находятся за границей.

Уголовное дело "о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем" суд начал рассматривать 29 июля, пишет "Настоящее время". По версии следствия, Зенкович приехал в Беларусь в мае 2020 года и, по согласованию с Дмитрием Щигельским (который находится за границей), стал искать сообщников, в том числе среди военных и радикально настроенных граждан.

Об этом стало известно сотрудникам КГБ, которые привлекли к "оперативному эксперименту" сотрудника Генштаба ВС. Он якобы внедрился в группу и слышал обсуждения силового захвата власти. Данные оперативного эксперимента гособвинение считает основным доказательством виновности подсудимых.

Зенковичу, Федуте и Костусеву прокурор запросил по 12 лет лишения свободы. Зенковичу, кроме заговора, вменяют создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к захвату государственной власти, а также разжигание социальной вражды или розни.

Ольга Голубович и Денис Кравчук, по версии прокуратуры, не состояли в заговоре. Их обвиняют в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Прокурор запросил для них по три года лишения свободы.

В суде в качестве свидетеля выступал бывший редактор NEXTA Роман Протасевич. Кроме того, показания дали двое лидеров независимых профсоюзов — Александр Ярошук и Сергей Антусевич. Их привозили под конвоем из СИЗО, так как они проходят обвиняемыми по другому уголовному делу.