Суд в Минске запретил 75-летней активистке охоту и телевизор

Суд в Минске запретил 75-летней белорусской активистке Нине Багинской из-за неоплаченного штрафа охотиться, управлять машиной и маломерными судами, а сервисным компаниям представлять ей услуги мобильной связи, интернета и телевидения. Об этом сообщает правозащитный проект "Весна".

В марте на День воли Багинская вышла в центр Минска с бело-красно-белым флагом. В апреле её за это осудили, назначив штраф в 1600 рублей. Багинская не стала его оплачивать, поэтому суд принял решение наложить на неё ограничения.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах начали проходить в августе 2020 года. Тогда Центризбирком объявил победителем президентских выборов действующего главу государства Александра Лукашенко, которых находится у власти с 1994 года. Участников акций жёстко задерживали. Многие представители оппозиции и журналисты были приговорены к тюремным срокам или покинули страну.

США, государства ЕС и ряд других стран не признают Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.

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