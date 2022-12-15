Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Минске задержана призёрка Олимпиады-2008 Надежда Остапчук

Надежда Остапчук 

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали известную белорусскую спортсменку, бронзовую призёрку летних Олимпийских игр 2008-го года в соревнованиях по толканию ядра Надежду Остапчук, сообщает "Хартия-97".

Причины задержания неизвестны, но ранее Остапчук неоднократно публично осуждала политику Александра Лукашенко - в частности, репрессии против инакомыслящих.

Также Остапчук продала за 11 100 долларов с аукциона золотую медаль, которую она завоевала на чемпионате Европы 2005-го года, передав вырученные деньги на помощь спортсменам, пострадавшим от режима Лукашенко, и политзаключённым, находящимся в заключении из-за участия в массовых протестных акциях летом 2020-го года.

Сообщается, что в данный момент Надежда Остапчук находится в минском комплексе мест заключения Окрестина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG