В Минске задержана призёрка Олимпиады-2008 Надежда Остапчук

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали известную белорусскую спортсменку, бронзовую призёрку летних Олимпийских игр 2008-го года в соревнованиях по толканию ядра Надежду Остапчук, сообщает "Хартия-97".

Причины задержания неизвестны, но ранее Остапчук неоднократно публично осуждала политику Александра Лукашенко - в частности, репрессии против инакомыслящих.

Также Остапчук продала за 11 100 долларов с аукциона золотую медаль, которую она завоевала на чемпионате Европы 2005-го года, передав вырученные деньги на помощь спортсменам, пострадавшим от режима Лукашенко, и политзаключённым, находящимся в заключении из-за участия в массовых протестных акциях летом 2020-го года.

Сообщается, что в данный момент Надежда Остапчук находится в минском комплексе мест заключения Окрестина.