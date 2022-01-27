В Минске задержана россиянка, попавшая на обложку "КП" во время протестов

В Минске задержана гражданка России Вера Цвикевич. По информации правозащитного центра "Весна", россиянке предъявлено обвинение по статье белорусского уголовного кодекса об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". Наказание по этой статье подразумевает до четырёх лет лишения свободы.

Суть обвинений не раскрывается. Известно лишь, что 25 августа 2020 года, в разгар протестов против режима Александра Лукашенко, фотография Цвикевич появилась на первой полосе газеты "Комсомольская правда в Беларуси". На фото девушка в красном платье позирует на фоне спецназовцев.

Отмечается также, что у Цвикевич есть вид на жительство в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в белорусских тюрьмах и СИЗО находятся более десяти россиян, арестованных по обвинениям, так или иначе связанным с протестами против режима Лукашенко. Среди таких граждан - Дмитрий Попов, приговорённый к 16 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, Егор Дудников, получивший 11 лет колонии по статье о разжигании социальной вражды, и Андрей Поднебенный, который находится в СИЗО по обвинению в совершении теракта. КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджёг милицейскую машину. За это Поднебенному грозит наказание вплоть до смертной казни.

Российские власти фактически не принимают участия в судьбе находящихся в белорусском заключении граждан РФ.

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