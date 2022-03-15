Суд в Минске приговорил журналистов "Нашей Нивы" к 2,5 годам колонии

Суд в Минске во вторник приговорил редакторов независимого белорусского издания "Наша Нива" Егора Мартиновича и Андрея Скурко к 2,5 годам лишения свободы каждого. Такой срок для журналистов требовала прокуратура.

Уголовное дело в отношении журналистов было возбуждено по статье Уголовного кодекса Беларуси о "причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере". Это связано с оплатой коммунальных услуг в редакции по тарифам для физических лиц. Сообщается, что Мартинович и Скурко возместили ущерб, который был якобы причинён Минскэнерго и Минскводоканалу, в полном объеме.

В июле 2021 года прошли обыски в редакции "Наша Нива" и в квартирах редакторов издания Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, а также у бухгалтера Ольги Ракович. После обыска Мартинович и Скурко были задержаны на 72 часа и доставлены в изолятор на улице Окрестина в Минске. Телеграм-канал Tut.by пишет, что Мартиновича избили при задержании. Он получил травму головы. Изначально журналистов обвиняли по статье об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

"Наша Нива" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года. В конце января 2022 года издание было признано белорусскими властями "экстремистским формированием".