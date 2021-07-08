Обыски у сотрудников "Нашей Нiвы" связаны с делом о беспорядках

В Беларуси обыски и допросы сотрудников независимого издания "Наша Нiва" проводятся по уголовным статьям о массовых беспорядках.

"Обыск прошёл в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко, Андрея Дынько и у бухгалтера Ольги Ракович", - сообщили в издании.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила "Интерфаксу" информацию о допросах сотрудников "Нашей Нiвы". По её словам, правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела о массовых беспорядках, которые произошли на территории белорусской столицы в прошлом году.

Гарлинская также сказала, что следователи изучают данные в отношении четырёх человек, в том числе редактора "Нашей Нiвы" Егора Мартиновича. "С участием задержанных проводятся следственные действия", - добавила она.

Ранее в четверг стало известно о блокировке сайта издания. Редакция сообщила о задержании Мартиновича и обысках у сотрудников.

Белорусская служба Радио Свобода пишет, что Мартинович задержан на 72 часа и будет доставлен в минский следственный изолятор на Окрестина. Сейчас он является подозреваемым по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо об участии в них. Наказание по статье варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет. По информации Следственного комитета, во время допроса Мартинович сообщил о плохом самочувствии. Следователь вызвал скорую помощь. После оказания медпомощи жалоб от журналиста не поступало, и следственные действия продолжились, утверждают в правоохранительных структурах.

По сведениям редакции "Нашей Нiвы", Андрей Скурко также задержан на 72 часа. Об Андрее Дынько писали, что связи с ним нет, и что он тоже, предположительно, задержан.

В августе прошлого года в Беларуси начались массовые выступления против объявленной властями победы на президентских выборах Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. Сотрудники силовых структур жёстко разгоняли митинги и шествия. Были задержаны тысячи их участников. Многие позднее рассказали о пытках и издевательствах под стражей. Часть активистов и сотрудников СМИ стали обвиняемыми по уголовным делам.

США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным президентом. Против него самого и его окружения введены несколько пакетов санкций. Обвинения в фальсификациях на выборах и нарушениях прав человека официальный Минск отрицает.