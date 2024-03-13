В Мирнограде и Сумах из-за ночных атак погибли люди

В ночь на 13 марта в результате российских атак в Мирнограде Донецкой области и в Сумах есть погибшие и раненые, сообщают местные власти.

По словам главы донецкой администрации Вадима Филашкина, российская армия сбросила на Мирноград авиабомбу, которая попала в пятиэтажный дом. Погибли два человека, пятеро ранены – один из них в тяжёлом состоянии. Всего ударом повреждены четыре дома.

В Сумах в жилой пятиэтажный дом попал дрон типа "Шахед". Есть погибшие и раненые, сообщает региональная администрация. В атаке она обвинила Россию.

К утру из-под завалов были спасены десять человек, восемь из них – с травмами различной степени тяжести. По сведениям чиновников, есть погибшие, но точной информации о них пока нет. По предварительным данным, повреждены тридцать квартир, пятнадцать из них разрушены.

Всего за ночь и утро российская армия 18 раз обстреляла приграничные территории и населённые пункты Сумской области, в том числе с воздуха, сообщает региональная администрация. О последствиях этих ударов не говорится.