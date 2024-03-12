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При ударе по Кривому Рогу несколько погибших, десятки раненых

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

В городе Кривой Рог, в Днепропетровской области Украины, в результате российской атаки три человека погибли, в больницы доставлены более 30 пострадавших, сообщил вечером во вторник глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Позднее Лысак написал в телеграм-канале, что в результате атаки пострадали 10 детей и 38 взрослых. В городе загорелись два жилых дома - девятиэтажка и пятиэтажка.

Сообщение о произошедшем разместил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в Кривом Роге идёт спасательная операция после ракетной атаки, людей ищут под завалами. "Разрушение в девятиэтажном жилом доме", - написал Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Российская сторона атаку не комментировала. Москва на протяжении всей войны отрицает намеренные удары по гражданским объектам в Украине.

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