В Модене автомобиль наехал на пешеходов, есть раненые

В Италии в городе Модена автомобиль, двигавшись на высокой скорости, наехал на пешеходов. Ранено не менее восьми человек, сообщает AFP. Водитель автомобиля был вооружен ножом, рассказал мэр города Массимо Меццетти.

"Водитель намеренно выехал на тротуар, сбив нескольких человек и врезавшись в витрину магазина. Затем он вышел из машины и достал нож", - заявил мэр.

По его словам, водителя задержали прохожие, передав его затем полиции. Задержанный - гражданин Италии североафриканского происхождения, ему около 30 лет. Его мотивы неизвестны, передает агентство ANSA.

"Нужно выяснить причины, но это драматическое событие. Я глубоко потрясен: какова бы ни была причина, это чрезвычайно серьезный инцидент. Если бы это был теракт, то ситуация была бы еще более тяжелой", - заявил мэр.

Как минимиум четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил он.

Премьер-министр Италии Джорждия Мелони назвала назвала случившееся в Модене "чрезвычайно серьезным". Она поблагодарила граждан, которые задержали водителя автомобиля. "Я верю, что преступник будет полностью привлечен к ответственности за свои действия", - заявила Мелони в соцсети X.