В Молдове запретили транслировать новости из России

В четверг, 2 июня, парламент Республики Молдова принял закон о безопасности информационного пространства, направленный на борьбу с дезинформацией. Согласно документу, медиа больше не смогут распространять новости и аналитику из ряда стран, в том числе — из России. Об этом сообщает "Телерадио-Молдова".

Принятый закон запрещает поставщикам и распространителям медиауслуг транслировать "теле- и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания" из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Согласно закону, в эфире можно оставить фильмы, музыку и развлекательные передачи, не имеющие милитаристского подтекста.

Кроме того, молдавским медиа запретили распространять программы любой страны происхождения, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления или разжигают ненависть. За нарушение закона грозит штраф до ста тысяч молдавских леев (более трёхсот тысяч рублей).