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Дороги к свободе

Приднестровье – новый очаг напряженности. Эфир в 20:30

9 мая 2021 года. Молдова отмечает День победы

Антон Борковский и Владислав Кульминский – о том, как будет развиваться ситуация вокруг Молдовы

Станет ли самопровозглашенная Приднестровская республика новым очагом напряженности? Как будет развиваться ситуация в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с журналистом Антоном Борковским и политологом, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским. Эфир в 20:30.

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