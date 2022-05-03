Станет ли самопровозглашенная Приднестровская республика новым очагом напряженности? Как будет развиваться ситуация в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с журналистом Антоном Борковским и политологом, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским. Эфир в 20:30.
Приднестровье – новый очаг напряженности. Эфир в 20:30
Антон Борковский и Владислав Кульминский – о том, как будет развиваться ситуация вокруг Молдовы
Станет ли самопровозглашенная Приднестровская республика новым очагом напряженности? Как будет развиваться ситуация в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с журналистом Антоном Борковским и политологом, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Скрыться не удастся. Элиот Хиггинс – об ответственности военных2
"Родились при Путине, пошли в школу при Путине и за Путина умерли"3
Пришла страна Лимония. Мерхат Шарипжанов – о столовых ложках4
Не опоздать бы. Александр Подрабинек – о пути к катастрофе5
Киркоров во главе протеста?6
НХЛ без россиян не останется. Споры вокруг Овечкина и других
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.