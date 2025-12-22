В Мордовии впервые в РФ вынесен штраф за "склонение к аборту"

Мировой суд судебного участка № 4 города Саранск назначил местному жителю штраф в размере пяти тысяч рублей по административной статье о склонении к аборту. Об этом сообщили в фонде "Женщины за жизнь", который выступает против абортов. "Медиазона" обнаружила информацию о деле на сайте мировой юстиции Мордовии. Заседание суда прошло 8 декабря.

Как отмечает "Медиазона", это первый в России известный случай наказания по административной статье о запрете склонения к аборту. Подобные статьи были введены в последнее время в десятках регионов.

Как пишет фонд "Женщины за жизнь", дело было связано с тем, что партнёр женщины, сообщившей ему о том, что она беременна двойней, предложил ей сделать аборт за его счёт. Та, как утверждается, отказалась и прекратила с ним отношения, а предложение об аборте "негативно отразилась на ее эмоциональном состоянии". Фонд утверждает, что оштрафованный сначала "признал свою вину", но в суде "начал отрицать факт склонения к аборту".

Мордовия в августе 2023 года стала первым российским регионом, который ввёл штрафы за "склонение к абортам". Организации, выступающие за право на аборт, критикуют эти законы, усматривая в них борьбу с правом на аборт и возможность произвольного толкования того, что может считаться "склонением". Российские власти в последнее время ведут активную кампанию за повышение рождаемости, в ряде регионов частные клиники начали ограничивать проведение абортов или вовсе отказываться от них. Власти заявляют, что о полном запрете абортов речь не пойдёт.