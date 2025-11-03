"Государство сказало рожай!" Российские больницы прекращают делать аборты под давлением Минздрава

В октябре 2025 года почти все районные больницы Забайкалья под давлением чиновников отказались от лицензии на аборт по полису обязательного медицинского страхования, пишут местные издания. По данным Минздрава, сейчас в Забайкальском крае лицензии на аборты имеют 16 медицинских организаций. Из них только шесть находятся в районах края, остальные клиники – в Чите. Притом, что в Забайкальском крае – 31 район.

По словам местных врачей, формально руководство больниц жалуется на дефицит оборудования и персонала, который обязателен для сохранения лицензии. Но на самом деле причина – давление Минздрава, рассказала редакции Сибирь.Реалии бывшая сотрудница районной больницы в забайкальском городе Хилок. В итоге женщинам, чтобы сделать аборт, приходится ехать не в райцентр, а в столицу края Читу.

Забайкальский край занимает 10 место в России по площади среди всех субъектов федерации, это почти 432 тысячи кв. км – чуть меньше территории Швеции. Отдаленные районы находятся за сотни километров от Читы. Между тем жительницы ряда других российских регионов говорят, что уже давно вынуждены ездить в соседние области, потому что у себя не могут сделать аборт даже за свой счет.

"Нет реаниматолога и операционной"

Официально запрета на искусственное прерывание беременности в Росси нет. Однако к октябрю 2025 года уже 25 российских регионов приняли закон о "запрете склонения к абортам". В ближайшем будущем за него могут проголосовать еще в двух, где законопроект в статусе "на рассмотрении" – в Тамбовской области и украинской Донецкой, которую Россия оккупировала и считает своей. Когда внесенный на рассмотрение в местный парламент законопроект принят, правонарушением считаются "уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения и выдвижение требований". Таким образом, по "склонение к абортам" можно подвести что угодно.

В Забайкалье этот закон приняли еще в прошлом феврале. Однако отзывы лицензий на аборт по ОМС начались еще раньше. Сейчас они – на пике.

– Из 31(!) района края аборт можно сделать только в столице и еще шести больницах края. Лицензии на аборт по ОМС остались у больниц Читы, в клиниках Краснокаменска, Борзи, Карымском и Могоче, – говорит Анна, в недавнем прошлом сотрудница хилокской больницы (имя изменено для безопасности собеседницы). – Отозвали и у нас. Официально главврач объясняет это жителям тем, что, мол, должен был быть реаниматолог. Без него и спецоперационной так и так лицензию отберут. Действительно, дефицит кадров есть. Но не это настоящая причина. А решение сверху: "Не рекомендуется". Уже от него "плясали" и увольняли "непрофильных" – акушера, гинеколога.

По словам сотрудников, решения об отзыве принимали не сами больницы, а чиновники. Указание спустила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина, пишет издание Заб.ру.

– Ходят слухи, что в этом году еще две больницы в Чите тоже лишат лицензий, – говорит собеседница. – Выставят, конечно, так – будто они сами "решили лишиться".

Жители отдаленных городов и поселков Забайкалья давно возмущены.

– Мне что до Читы, что до Борзи одинаково далеко – свыше 1700(!) километров. Я и мои соседки куда должны бежать вместо Каларской больницы?! В Иркутск ехать?! Туда на 500 километров ближе [чем до Читы], – говорит Светлана из забайкальского села Чара. – Совсем с ума посходили! У меня уже двое детей. А если я в третий раз на таблетках забеременею, кто мне кормить ребенка будет?! Государство? Нам уже сейчас вчетвером-то зарплаты мужа не хватает. Он из вахт не вылезает, а пособие – только на младшую, и там просто слезы, а не деньги.

Запрета нет, но аборты не делают

Жительницы упомянутого Анной Иркутска предупреждают, что к ним в Приангарье ехать делать аборт тоже не стоит. Несмотря на то, что власти региона еще не приняли закон о "запрете склонения к абортам", на практике женщины столкнулись с тем, что фактически не могут сделать прерывание незапланированной и нежелательной беременности.

– Согласно статье 56(ФЗ "Об охране здоровья граждан РФ"), по социальным показаниям Перечень социальных показаний для искусственного прерывания беременности в России был утверждён постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 №485. В него входили беременность в результате изнасилования;решение суда о лишении или об ограничении родительских прав;пребывание женщины в местах лишения свободы;инвалидность I–II группы у мужа или смерть мужа во время беременности.

Однако в 2012 году постановлением правительства перечень был сокращен до одного пункта — изнасилование.

Тем не менее на сайте ряда коммерческих медицинских учреждений, которые предлагают процедуру прерывания беременности, указан прежний перечень социальных показаний и даже более широкий, к которому относят также "отсутствие материальной возможности и жилищных условий для воспитания ребенка".

Социальные показания — это ситуации, при которых искусственное прерывание беременности (аборт) проводится из-за сложных жизненных обстоятельств. Такие показания утверждены законодательством и разрешают прерывание беременности на более позднем сроке — до 22 недель. аборт можно делать до 22 недель (второй триместр). По логике, отсутствие нужного уровня дохода к соцпоказаниям вполне относится. И еще несколько лет назад никто в эти детали и убедительность аргументов не вникал – женщина вправе сама принять решение, как распоряжаться своим телом. Но в законе есть пометка, что "социальные показания для искусственного прерывания беременности определяются Правительством Российской Федерации". И сейчас оно сами знаете, как их определяет – даже школьниц толкают на беременность и роды, что уж говорить о совершеннолетних, – говорит Тамара, правозащитница, специализирующаяся на помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (имя изменено для безопасности собеседницы). – При наличии медпоказаний, согласно тому же закону, прерывание проводится независимо от срока беременности. На практике мы сталкиваемся с тем, что врачи затягивают время, в том числе обманом, до срока в 12 недель. А потом отказывают. Потому что "перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

"Затягивание" подтверждают сами пострадавшие пациентки.

– Сейчас моей беременности уже 24 недели! И я с ужасом жду очередной скрининг, потому что, если патология подтвердится еще раз – рожать мне все равно придется, – говорит Ирина из города Ангарск Иркутской области, первый скрининг она сделала только на 15 недели беременности в платной клинике, так как районный гинеколог ей в этом отказал. – На УЗИ говорили, что все хорошо: "развитие нормальное". Но потом я попала в больницу роддома и там мне сказали, что давно надо было взять биопсию с шейки матки, так как онкоцитология показала cin3. Этот анализ делается раньше, а мне его сделали, когда срок 12-недельного аборта вышел!

Позже врач бесплатной женской консультации объяснил это опоздание Ирине "большой очередью" на скрининг.

– Я стала ругаться с ними, потому что на 21 неделе, когда второй скрининг все же провели, мне поставили ВПР лица (врождённые пороки развития лица плода – это дисплазия и (или) недоразвитие тканей и органов лица). А потом вместо аборта, который я хотела, отправили на повторное УЗИ туда, где в первый раз мне сказали, что все отлично! Та же врач на сей раз порекомендовала мне прервать беременность, сказала, что ВПР такого рода – на фоне сбоя хромосом, то есть это серьезное испытание – или синдром Дауна, или Патау, или Эдвардса. Я перепугалась – это первая беременность, мы в ипотеке, муж с трудом ее потянет в одиночку, – признается Ирина. – А тут нам говорят такое. Я хочу прервать беременность, но врачи опять тянут – им нужно собрать комиссию, где должны подтвердить, что с помощью малого кесарева сечения прервут. На комиссии в итоге только один человек – заведующая. Она заявила, что прерывать не будут, что я сама виновата, что превысила срок в 22 недели! Сказала, что даже если пункция на хромосомы подтвердит (в третий раз) патологию сбоя хромосом – мне все равно придется рожать. "Вины нашей тут нет", – сказала мне, глядя на меня плачущую. То есть моя вина, да?! Мне это решение [об аборте] и так непросто далось и тут такое. Как будто у меня вообще прав нет – сказало государство, рожай, а ты – рот закрой.

Ирина уже проконсультировалась с юристом, который ей посоветовал звонить в страховую компанию по ОМС и жаловаться на бездействие врачей.

– Юрист сказала, что, если есть серьезное генетическое нарушение, то прерывание беременности может проводится и после 22 недель. Но на вопрос – точно ли поможет жалоба, гарантий дать не смогла. Судебный иск? Потеряю слишком много времени. Надо, видимо, ехать в другой регион и надеяться, что там консилиум будет нормальный и врачи здраво оценят два подряд подтверждения серьезной генетической патологии, – говорит Ирина.

Отговорить от аборта – 20 тысяч

Аналогичные случаи незаконных "негласных запретов на аборты" в этом году подтвердила Генпрокуратура, куда обратились жительницы Вологодской области. Несмотря на решения судов и резолюции прокуратуры в пользу женщин, клиники региона продолжают отказывать в процедуре прерывания беременности. Суд подтвердил минимум шесть случаев "незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги", а главврачу регионального роддома выписал штраф. Тем не менее представители правительства области заявили, что не отказывают женщинам в процедуре аборта, а лишь "маршрутизируют" их из разных клиник и больниц в областной перинатальный центр. Сотрудники самих клиник на суде подтвердили, что "получили указания по прекращению подобных операций".

В Нижегородской области с июля минимум 33 государственных и 13 частных клиник прекратили делать аборты. Об этом 28 июня сообщил в своем телеграм-канале главный редактор нижегородского медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

"Минздрав Нижегородской области убедил 13 частных клиник добровольно отказаться от лицензии на прерывание беременности. Перестали выполнять аборты и 33 подведа (подведомственных учреждения) регионального минздрава", – написал Никонов.

В том же месяце власти Нижегородской области приняли закон о "запрете на склонение к аборту", но не стали вводить штрафы за него (единственные из 23 регионов, принявших проект закона). Зато губернатор области Глеб Никитин подписал указ выплачивать акушерам-гинекологам по 20 тысяч рублей за то, что они "отговорили от аборта".

В Якутии на днях одобрили закон о запрете "склонения" к абортам. Во время его обсуждения в местном парламенте один из депутатов, будучи многодетным отцом, поинтересовался, может ли он рекомендовать жене не рожать шестого ребёнка. Автор запрета сказал, что его в таком случае ждёт штраф, но порекомендовал пользоваться контрацептивами, если тот категорически не хочет больше детей, пишет ЧТД. На этом фоне 31 октября появилась новость о том, что первая якутская частная клиника ("Яннамед") отказалась проводить аборты. Чиновники назвали это результатом "комплексной работы" при "реализации задач нацпроекта "Семья". Якобы решение "было принято коллективом и врачами акушер-гинекологами коллегиально", пишет "Сибирский экспресс".

Власти и РПЦ продолжают попытки реанимировать рекордно низкую рождаемость, используя методы, которые широко критикуются как максимально странные и неэтичные. Например, ввести уголовную ответственность за аборт "против воли мужа".

"Против женщины, прервавшей беременность без согласия мужа, нужно возбуждать уголовное дело, – заявил настоятель Георгиевского храма в Нахабино Московской области иерей Павел Островский. – Наделить отца ребенка правом вето на аборт недостаточно, так это можно просто обойти, и тебе за это ничего не будет.

Между тем 28 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал инициативу митрополита Владивостокского и Приморского Павла, предложившего частным клиникам добровольно прекратить проведение абортов.

Провести переподготовку и итоговое тестирование акушеров-гинекологов "на предмет лояльности к рождению детей любой пациенткой в отсутствие медицинских противопоказаний" предложил глава Курганской области Вадим Шумков. Он заявил, что сейчас формируется "новая антиабортная политика" и обвинил "соросовские лавочки и фонды, а также ВОЗ" в том, что в 90-е годы они "проталкивали программы "контроля численности населения" России. По его словам, медики попали под их "пагубное влияние". По данным проекта "УралИнфоЗавод", Шумков потребовал от подчиненных вывести регион во всероссийские лидеры по борьбе с абортами, поэтому стоит ждать принятия новых мер, пишет "Говорит НеМосква".

Тем временем пролайф-активисты из нескольких организаций, связанных c РПЦ, начали пропагандировать отказ от абортов в российских воинских частях, обнаружила "Вёрстка". Один из организаторов таких мероприятий — подмосковный центр "Жизнь". На лекцию "Дар жизни" он собрал 500 срочников.

"Тема очень впечатлила ребят, которые до сих пор не понимали детоубийственную суть аборта", – говорится в отчёте с мероприятия. Руководитель лекторской группы центра Елена Шалыбкова на прошедшем 24 октября в Москве форуме "Отцы за жизнь" рассказала, что православные активисты регулярно ходят в воинские части.



