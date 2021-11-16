В московский офис "Другой России" пришли с обыском

В Москве полиция и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом (центра "Э") вечером в понедельник пришли с обыском в штаб-квартиру незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Там в это время проходило еженедельное партийное собрание. Об этом сообщается на сайте организации.

Как рассказал изданию Sota координатор "Другой России" Михаил Аксель, в обыске принимали участие 30-40 сотрудников правоохранительных органов. Они заявили, что ищут оружие и нелегальных мигрантов.

Полицейские задержали более 20 человек, среди них Михаил Аксель, члены политсовета партии Ольга Шалина и Кирилл Имашев, Екатерина Бирюкова. Некоторых задержанных позже отпустили без составления протокола.

Как рассказала Ольга Шалина, сотрудники полиции "всех уложили лицом в пол, не давали поднять голову, наступали на голову, на ноги, на руки". Один из членов "Другой России" рассказал, что его били, требуя пароль от телефона.

В партии обыск и задержания связали с недавней акцией против пыток в колониях, которую активист Алексей Черников провел у представительства ФСИН 31 октября.