В московском музее подвергли цензуре выставку Ростислава Лебедева

Московский музей современного искусства подверг цензуре выставку художника Ростислава Лебедева "Жёсткие склейки", которая открылась 9 ноября. По сообщениям самого Лебедева и куратора выставки Андрея Ерофеева, руководство музея потребовало удалить с выставки часть работ со слишком острым политическим звучанием. Кроме того, на афишах выставки отсутствовало имя и самого Ерофеева как куратора и автора текстов в каталоге.

По словам Ерофеева, ещё на этапе подготовки выставки была "отбракована" примерно треть картин. Большинство из них содержали советскую и российскую символику, изображения Кремля и намёки на эстетику советской живописи. Куратор уточнил, что это было сделано по требованию Департамента культуры Москвы. Сам художник Лебедев добавил, что уже после открытия выставки его попросили снять со стен ещё две картины, не уточнив причин.

Ерофеев также заявил, что музейные работники не в первый раз расценивают его фигуру как нежелательную. "Сняли треть работ, причем самых лучших, сократили мои экспликации, вычеркнули отовсюду мою фамилию, - написал он в фейсбуке. - Говорят, и в Департаменте, и в Министерстве уже целые отделы теперь заняты такой работой. Я живо почувствовал вкус сталинщины".