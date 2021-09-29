Основатель одной одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности Group-IB Илья Сачков арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает российская редакция журнала Forbes со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы. По вмененённой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ТАСС, бизнесмена подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, которое нанесло "репутационный и национальный ущерб" России. Отмечается, что Сачков вину не признаёт.

Накануне в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Об этом первым сообщил канал RTVI, факт проведения следственных мероприятий подтверждён в заявлении на сайте компании. В среду обыски продолжились в офисе в Санкт-Петербурге, передаёт РИА "Новости".

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Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности, она работает на рынке с 2003 года. Она борется с кибератаками, онлайн-мошенничеством, спамом и участвует в расследовании высокотехнологичных преступлений. Среди её клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф-банк и Альфа-банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол.

Международный офис Group-IB расположен в Сингапуре. Известно, что Сачков в последние годы большую часть времени проводил там. Компания готовилась к размещению акций на одной из зарубежных бирж. Однако предприниматель регулярно появляется на официальных мероприятиях в России, он участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИД, ОБСЕ и Совете Европы в области киберпреступности.

Дела о госизмене традиционно засекречены, в чём именно обвиняется Сачков — неизвестно. Компания выпустила заявление, что в любом случае уверена в его невиновности.