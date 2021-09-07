Специализирующийся на уголовных делах о государственной измене адвокат Иван Павлов, защищавший так же Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального сообщил, что покинул Россию. В стране против него возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия. Созданное им объединение адвокатов "Команда 29" было признано властями нежелательной организацией и распущено.

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О своём отъезде Павлов написал в телеграм-канале. По его словам, сейчас он находится в Грузии. "Многое придётся начинать с нуля, — пишет он. — Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну".

Свой отъезд адвокат назвал вынужденным и отметил, что своё настоящее и будущее продолжает связывать с Россией и рассчитывает туда вернуться.

50-летний Павлов работает адвокатом с 1997 года. Он возглавлял правозащитную организацию "Беллона" в Санкт-Петербурге и учредил выступающий за раскрытие государством социально-значимых данных Фонд свободы информации.

В 2015 году Павлов, вместе с другими людьми, оспаривал в Верховном суде указ президента России о засекречивании потерь российской армии в мирное время. Он участвовал со стороны защиты в ряде резонансных уголовных дел. В частности, был адвокатом обвинённых в государственной измене эколога Александра Никитина, журналиста Григория Пасько, домохозяйки Светланы Давыдовой, бывшего офицера ГРУ Ивана Кравцова, сотрудника Патриархии РПЦ Евгения Петрина, журналиста и советника Роскосмоса Ивана Сафронова.

Против Павлова было возбуждено уголовное дело после того, как он передал прессе постановление о возбуждении дела против Сафронова и рассказал о наличии у следствия секретного свидетеля.

В защиту адвоката выступили его коллеги и правозащитники. Тем не менее ему запрещено российским судом пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по своему делу, в том числе — с Сафроновым.

Дела о государственной измене в России возбуждаются ФСБ, спецслужба ведёт по ним следствие. Материалы таких дел обычно засекречены, а суды проходят в закрытом режиме.

В 2014 году жене Павлова, американке Дженнифер Гаспар по решению ФСБ был аннулирован вид на жительство через 10 лет брака. Павлов пытался добиться от ФСБ документа, в котором объяснялось бы это решение, но ему отказали.

* — Организация признана экстремистской и запрещена в России.