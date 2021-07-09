В московском суде покончил с собой пристав

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов покончил с собой в Хорошёвском суде Москвы на западе города. Тело с огнестрельным ранением в висок было обнаружено в туалете здания, сообщает издание Mash.

26-летний пристав служил 3 года, он был рекомендован в кадровый резерв, сообщает Mash. По факту случившегося ведётся проверка.

Служба приставов охраняет российские суды, её сотрудники имеют право находиться там с огнестрельным оружием. Кроме них заходить в суды с оружием могут судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСО и фельдъегерской службы.