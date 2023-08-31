В Московском зоопарке впервые родился детёныш панды

Московский зоопарк показал видео с первым родившимся в России детенышем большой панды. Он весит 150 граммов, пол животного пока неизвестен.

Родители – шестилетняя самка Диндин и семилетний самец Луи – доставлены из Пекина в Москву в 2019 году. Животные были переданы в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.

В сообщении зоопарка рождение детёныша гигантской панды назвали уникальным событием как для России, так и для мирового природоохранного сообщества. За беременностью Диндин, помимо российских специалистов, также наблюдал эксперт из китайского Исследовательского центра по сохранению больших панд.

Гигантская панда – одно из самых редких животных в мире. В природе они живут в бамбуковых лесах Центрального Китая. До 2016 года большая панда находилась в статусе вида, находящегося под угрозой исчезновения. Затем статус был изменён на уязвимый. В дикой природе живут около двух тысяч панд.

Пекин направляет панд в зоопарки по всему миру в знак дружбы и сотрудничества с другими государствами. Такие действия КНР неформально называют "панда-дипломатия" или "дипломатия панд". При этом все животные, включая родившихся за пределами КНР, остаются собственностью и могут быть отозваны в Китай.

Во всему миру панд содержат около 20 зоопарков. Аренда одного животного обходится примерно в один миллион долларов в год.