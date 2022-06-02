В Московской области внедряют систему распознавания силуэтов

Компания NtechLab – разработчик системы распознавания лиц на городских камерах договорилась с Московской областью и двумя другими регионами (их названия не раскрываются) о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий, рассказали изданию в компании.

Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц. Система распознавания силуэтов уже внедрена на 200 объектах, в том числе, на стадионах, в парках, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Она позволяет оценить загруженность этих объектов или спланировать маршруты общественного транспорта.

Доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, успешной работе систем распознавания силуэтов может помешать дефицит вычислительных мощностей в России из-за санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину.

В Подмосковье установлено более 82 тысяч камер наблюдения, в этом году правительство региона планирует ввести еще 25 тысяч. В Москве, по данным мэрии, работает 213 тысяч камер.