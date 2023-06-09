В Москве прошли обыски по делу главы РДК Дениса Капустина

В Москве прошли свыше тридцати обысков по уголовному делу против командира Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, Дениса Капустина, сообщает издание SOTA.

Отмечается, что процессуальный статус граждан, к которым пришли с обысками, неизвестен. Телеграм-канал Baza сообщил о нескольких задержанных, среди них - победитель телепрограммы "Битва экстрасенсов" Дмитрий Буриков. Позже выяснилось, что задержан он всё-таки не был.

Ещё один москвич, к которому пришли полицейские, Константин Ведыш, рассказал журналистам, что не в курсе существования РДК, более того — не так давно он планировал добровольцем поехать в Украину, чтобы воевать на стороне российской армии. По словам Ведыша, теперь он планирует обратиться с жалобой на незаконный обыск в прокуратуру. При этом полицейские ничего у него не изъяли.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что при обысках были изъяты более 20 единиц холодного и пневматического оружия, средства связи, неонацистская символика и "переписка с нацистами" из Украины.

Ранее против командира РДК Дениса Капустина были возбуждены уголовные дела о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Кроме того, ФСБ называла Капустина одним из организаторов неудавшегося покушения на бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. МВД России объявило Дениса Капустина в розыск. Росфинмониторинг внёс командира РДК в перечень экстремистов и террористов.