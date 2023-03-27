МВД РФ объявило в розыск командира "Русского добровольческого корпуса"

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск командира так называемого Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex.

Согласно карточке из базы МВД, Капустина разыскивают по уголовной статье, но какой именно не уточняется. Против Капустина возбуждены дела по статьям о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ назвала Капустина причастным к попытке покушения на бизнесмена и основателя телеканала "Царьград" и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева, в нападении на два села в Брянской области в начале марта, а также в организации теракта на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области в августе 2022 года.

Росфинмониторинг внёс Капустина в перечень экстремистов и террористов.

6 марта ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Малофеева. В ведомстве утверждали, что в автомобиле бизнесмена нашли самодельное взрывное устройство. При этом, как говорится в сообщении ФСБ, которое цитируют агентства, теракт готовили "украинские спецслужбы" - Никитин им, как утверждается, подконтролен.

2 марта "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения и возбудили дело о теракте. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом - корпус состоит из граждан России.

Сам Капустин в разговоре с Financial Times сообщил, что украинские власти знали о том, что так называемый Русский добровольческий корпус перейдёт границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.

Также в ФСБ заявили, что в августе 2022 года был предотвращен якобы организованный Никитиным теракт на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. При этом в сообщениях ФСБ об этом инциденте в августе имя Никитина не упоминалось.