В Москве активиста оштрафовали за чтение стихов Есенина

В Москве у администрации президента полиция задержала гражданского активиста Александра Анисимова, читавшего стихи Есенина. 16 мая там проходила подача обращений зоозащитников против закона об эвтаназии бездомных животных, сообщает SOTAvision.

Активисты требовали распустить рабочую группу Госдумы во главе с депутатом Ниной Останиной, которая продвигает законопроект, а также закрыть места в приютах, где под видом экстраординарных ситуаций усыпляют животных.

Анисимов читал стихотворение "Собаке Качалова" возле входа в приемную, когда без объяснения причин его задержала полиция. Активиста увезли в отделение полиции, а позже отпустили, оштрафовав на 500 рублей за "нецензурную брань".

"Хотел выразить свое мнение по поводу поправок в закон, которые позволяют случиться жестокому обращению с животными: недобросовестные подрядчики сжигают их в печах", - рассказал Анисимов журналистам.

Законопроект под авторством Останиной предлагает усыплять всех бездомных животных, которым не нашли новых хозяев после отлова. Сейчас рассмотрение законопроекта отложено.