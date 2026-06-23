В Москве арестовали бывшего бывшего муфтия Карелии

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест мусульманского религиозного деятеля Висама Али Бардвила. Об этом сообщил телеграм-канал "Незыгарь" без указания источников.

По какому обвинению Бардвила отправили в СИЗО не сообщается. Арест был произведен в рамках досудебного производства по уголовному делу, сообщает "Незыгарь". Предположительно, его обвиняют по террористической статье.

Ранее Бардвил подвергся карусельным арестам. С середины мая после задержания в аэропорту Шереметьево его трижды арестовывали по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Бардвил приехал в Россию в 1993 году, он получил гражданство в 2000 году. С 2001 по 2014 годы он возглавлял Духовное управление мусульман Карелии, после чего был имамом мечети в Южном Бутово.