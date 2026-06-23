В Москве арестовали бывшего бывшего муфтия Карелии

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест мусульманского религиозного деятеля Висама Али Бардвила. Об этом сообщил телеграм-канал "Незыгарь" без указания источников.
По какому обвинению Бардвила отправили в СИЗО не сообщается. Арест был произведен в рамках досудебного производства по уголовному делу, сообщает "Незыгарь". Предположительно, его обвиняют по террористической статье.
Ранее Бардвил подвергся карусельным арестам. С середины мая после задержания в аэропорту Шереметьево его трижды арестовывали по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.
Бардвил приехал в Россию в 1993 году, он получил гражданство в 2000 году. С 2001 по 2014 годы он возглавлял Духовное управление мусульман Карелии, после чего был имамом мечети в Южном Бутово.
- В мае в России прошла серия задержаний и арестов религиозных деятелей. Все задержанные муфтии связаны с Духовным управлением мусульман России, которое возглавляет Равиль Гайнутдин. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями — в частности, из-за фетвы о многоженстве и признания экстремистскими отдельных исламских материалов, выпущенных структурами ДУМ.