В России сообщили о задержаниях нескольких муфтиев

В России задержаны как минимум два представителя Духовного управления мусульман (ДУМ). Об аресте бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила сообщил ТАСС, а о задержании муфтия Мордовии Раиля-хазрата Асаинова заявило местное отделение ДУМ.

Ранее провластные телеграм-каналы писали о массовых задержаниях представителей мусульманского духовенства в Москве, Мордовии, Санкт-Петербурге и Саратове. Утверждалось, что задержания могут быть связаны с организацией "Братья-мусульмане", признанной в России террористической.

По данным ТАСС, Бардвила арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции после инцидента в аэропорту Шереметьево. Агентство утверждает, что он отказался предъявить документы и оказал сопротивление при задержании.

Заместитель муфтия Мордовии сообщил, что Асаинова задержали по подозрению в даче взятки руководителю магистерской программы в Мордовском госуниверситете. По версии следствия, речь шла о попытке помочь студентам со сдачей сессии.

Также сообщалось о задержании председателя "Общины мусульман Северо-Запада" Мохаммеда Хенни в Петербурге и советника муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаля Авадалла Ахмеда.

Все задержанные муфтии связаны с Духовным управлением мусульман России, которое возглавляет Равиль Гайнутдин. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями — в частности, из-за фетвы о многоженстве и признания экстремистскими отдельных исламских материалов, выпущенных структурами ДУМ.