Подозреваемых в поджоге электрички подростков обвинили в диверсии

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих жителей города по подозрению в поджоге стоявшей в депо электрички и релейного шкафа, сообщает издание "Осторожно, новости". Им грозят длительные сроки по обвинению в особо тяжком преступлении.

Арестованы 18-летний Ярослав Кулигин, 17-летний Никита А. и 16-летний Евгений Н., подозреваемые в поджоге. Согласно информации на сайте суда, несовершеннолетним обвиняемым вменяют статью о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Кулигина подозревают в диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба. Наказание по части 2 статьи 281 предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 20 лет для несовершеннолетних и от 12 до 20 лет для Кулигина.

Пожар в электропоезде произошел ночью 21 октября в московском депо Домодедово. "База" пишет, что в результате поджога загорелся головной вагон. Огонь заметила дежурная машинистка. Вагон оттащили и потушили, за время пожара успела выгореть кабина машиниста и часть тамбура. Через месяц подозреваемые, как утверждается, подожгли релейный шкаф на перегоне Домодедово – Белые Столбы.

Издание "Мэш", без ссылки на источник, утверждает что подозреваемые на допросе заявили, что совершали поджоги "по заданию Службы безопаности Украины" за денежное вознаграждение.

По данным "Медиазоны", к октябрю 2023 года уже почти полторы сотни россиян стали подозреваемыми или обвиняемыми по делам о диверсиях на железных дорогах. 39 из них на момент задержания были несовершеннолетними, ещё 55 человек попали под следствие в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из обвиняемых, как утверждаются, сообщают, что были завербованы украинскими спецслужбами. В Киеве это не комментируют.