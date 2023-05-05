В Москве арестовали украинку Ление Умерову – она ехала к отцу в Крым

Суд в Москве арестовал крымскую татарку Ление Умерову по обвинению в шпионаже. Её полгода удерживают в России.

В декабре прошлого года 25-летняя Умерова поехала из Киева в аннексированный Крым, чтобы навестить больного отца. Её остановили на российско-грузинской границе, а затем задержали якобы за нарушение правил режимной зоны.

После этого Умерова больше трёх месяцев находилась в центре для иностранных граждан недалеко от Владикавказа. В марте суд постановил её отпустить, однако на выходе из суда её задержали, доставили в отдел полиции и арестовали на 15 суток по делу о неповиновении полицейским. Позже арест по той же статье продлевали ещё на 15 суток трижды.

Вчера, 4 мая, Умерову увезли из ИВС во Владикавказе в московское СИЗО Лефортово.