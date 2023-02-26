"Реальная угроза жизни". Cудьба крымских политзаключенных во время войны

В феврале в российских тюрьмах умерли двое осужденных по политическим статьям украинских заключенных из аннексированного Россией Крыма. Всего за годы оккупации жертвами политически мотивированных уголовных преследований стали полторы сотни крымчан. Этапирование жителей полуострова в российские колонии является грубым нарушением гуманитарного права. Для их возвращения после деоккупации Крыма придется приложить особые усилия.

Седьмого февраля в колонии города Новотроицка Оренбургской области скончался гражданин Украины Константин Ширинг. Он отбывал срок за "шпионаж в пользу Украины". В 2020 году суд приговорил Ширинга к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии российских спецслужб, он организовал хищение "сведений, составляющих государственную тайну" для передачи украинской разведке. Свою вину осужденный не признал. Ширингу был 61 год. По словам крымских правозащитников, у него были сердечно-сосудистые заболевания, о чем руководство колонии было осведомлено. Однако заключенный не получал необходимого лечения, его содержали в холодных и влажных помещениях.

Через три дня, 10 февраля, стало известно о смерти еще одного заключенного из Крыма – 60-летнего Джемиля Гафарова. Он содержался в следственном изоляторе города Новочеркасска Ростовской области. В 2019 году его приговорили к 13 годам заключения по делу "Хизб ут-Тахрир". Гафарова признали виновным в организации террористической ячейки, участии в ее деятельности и приготовлении к захвату власти. "Хизб ут-Тахрир" в России признана террористической организацией, в Украине и во многих странах мира члены этого религиозного движения не подвергаются преследованиям.

У Гафарова на момент заключения была третья группа инвалидности. Врачи диагностировали у него почечную недостаточность, а в ноябре 2022 года заключенный перенес сердечный приступ. Адвокаты утверждали, что администрация СИЗО не оказывает Гафарову необходимую медицинскую помощь и что содержание в изоляторе может быть опасно для его жизни.

Правозащитники говорят о том, что украинцев из Крыма, попавших в жернова российской Федеральной службы исполнения наказаний, содержат в нечеловеческих условиях. "Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не редкие случаи, а системная практика. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, удерживаемых Россией, потому что условия в колониях РФ – это реальная угроза жизни", – заявила глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Заложники режима

В российских колониях и следственных изоляторах содержатся десятки крымчан, которых привлекли к уголовной ответственности по политическим статьям. Данные об их точном количестве разнятся.

В представительстве президента Украины в Автономной республике Крым заявили о 181 политузнике с полуострова (116 из них – крымские татары). В это число попали 33 человека, которых российские власти предварительно вывезли в Крым из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

В правозащитной организации "Крым SOS" подсчитали, что к настоящему моменту свыше 150 жителей Крыма стали жертвами политически мотивированных уголовных преследований. По меньшей мере 124 фигурантам уже вынесены обвинительные приговоры. Абсолютное большинство из них пребывает в местах лишения свободы, незначительное количество находится под домашним арестом или же на них наложены другие процессуальные ограничения. В эту статистику не включены осужденные, которые уже отбыли срок заключения или были освобождены в результате обмена (например, режиссер Олег Сенцов). В среднем крымским политзаключенным дают по 10 лет колонии, но в некоторых случаях срок может достигать и 19 лет заключения.

По данным "Крым SOS", за девять лет российской оккупации Крыма 101 крымчанин пострадал от преследований по делу "Хизб ут-Тахрир". Еще 16 жителей полуострова с 2014 года осуждены за "шпионаж" и "диверсии".

Из десятков уголовных дел, заведенных на крымчан, некоторые получили особенно широкий резонанс.

Одно из таких дел касается первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова. В сентябре прошлого года подконтрольный России Верховный суд Крыма приговорил его к 17 годам колонии. Джелялова и двух братьев Ахтемовых, Азиза и Асана, признали виновными в подготовке взрыва на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем. Осужденный больше года содержится в симферопольском СИЗО. Когда его собираются этапировать в Россию, неизвестно. Сразу после задержания Джелялова в 2021 году интервью Радио Свобода адвокат Николай Полозов так характеризовал возбужденное против него дело: "Не секрет, что Нариман Джелялов – это известная общественная, политическая фигура, один из лидеров крымских татар, один из тех лидеров, которые не были выдворены за пределы Крыма, которые оставались после начала и продолжения оккупации. На протяжении семи лет он находился в Крыму. И, на мой взгляд, последней каплей, которая переполнила чашу терпения российских властей, стало его участие в международном саммите "Крымская платформа", на который у российских властей была буквально истерическая реакция. Я думаю, что после его поездки в Киев уже было принято окончательное решение о том, что этого человека нужно закрывать. Это и послужило триггером для возбуждения этого уголовного дела".

Сильному давлению со стороны российских спецслужб подверглись крымские журналисты. В начале 2022 года подконтрольный РФ суд приговорил к шести годам заключения независимого журналиста Владислава Есипенко, сотрудничавшего с проектом "Крым.Реалии". Позже наказание смягчили до пяти лет. Есипенко обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. По словам журналиста, на допросе в ФСБ его пытали электрическим током, выбивая признательные показания.

Российские силовые структуры также возбуждали дела против бывших украинских военнослужащих. В 2019 году суд в Севастополе приговорил сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения. Их признали виновными в подготовке диверсий по заказу украинской разведки. Оба рассказали о пытках при допросе. Сейчас оба заключенных отбывают наказание в Ставропольском крае.

С началом полномасштабной войны число политически мотивированных уголовных дел против граждан Украины, проживающих в Крыму, заметно выросло. Более трети от общего числа обвинительных приговоров было вынесено после февраля 2022 года. Только за декабрь крымские суды отправили за решетку 11 политзаключенных.

Одним из самых известных дел военного периода стало преследование украинского художника Богдана Зизы. В мае прошлого года он облил желтой и синей краской здание городской администрации Евпатории, а также попытался поджечь его с помощью "коктейля Молотова". Судебное разбирательство над Зизой продолжается до сих пор. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за "совершение акта терроризма". В декабре художника этапировали в Ростов-на-Дону. Обвиняемый обратился к президенту Украины с просьбой включить его и других украинских политзаключенных в списки на обмен.

Как вернуть политзаключенных домой

После гибели Ширинга и Гафарова украинские правозащитные организации выпустили совместное заявление, в котором осудили действия крымской оккупационной администрации и российских властей. Они потребовали от России немедленно освободить всех политических заключенных и гражданских заложников, прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией Крыма, за выражение своих взглядов, вероисповедание и другую ненасильственную деятельность, а также прекратить применение уголовного законодательства РФ на временно оккупированных украинских территориях.

Кроме того, правозащитники также призвали украинские органы власти и международные организации ввести персональные санкции против всех, кто был причастен к заключению и гибели крымских политзаключенных, а также эффективно расследовать факты нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Надежный способ остановить преследование крымчан по политическим мотивам со стороны российской власти – вернуть полуостров под контроль Украины. Однако дело осложняется тем, что практически всех политзаключенных оккупационная администрация отправляет за пределы полуострова.

Граждан Украины, обвиненных по политическим статьям, сначала содержат в переполненном симферопольском СИЗО, но еще на стадии судебного производства их отправляют в следственные изоляторы материковой России – как правило, в Ростовскую область. Отбывать наказание после вынесения приговора им приходится в отдаленных российских регионах. Это создает препятствия для своевременного доступа адвокатов и затрудняет визиты родственников.

Деокупация Крыма – это не только освобождение захваченных территорий Украины, а и возвращение незаконно осужденных и вывезенных в Россию граждан Украины

"Только в 2022 году минимум 15 политзаключенных были этапированы в исправительные колонии на территории РФ. Кое-кого даже отправили за Урал, например, Айдера Джаппарова – в Челябинскую область, Арсена Абхаирова и Ризу Омерова – в Красноярский край. По меньшей мере 12 политзаключенных находятся в исправительных колониях башкирского города Салават. Администрация салаватских колоний практикует безосновательное помещение заключенных в штрафной изолятор (ШИЗО) под разными надуманными предлогами", – рассказал Радио Свобода аналитик "Крым SOS" Евгений Ярошенко.

Украинский медиапроект "Граты" сообщает о том, что политзаключеные из Крыма также отбывают наказание в Мордовии, Дагестане, Тамбовской, Новгородской, Рязанской, Тульской и Костромской областях и других регионах.

Согласно нормам гуманитарного права, даже если лицо совершило уголовное преступление на оккупированной территории, его должны судить на оккупированной территории. Там же человек должен отбывать наказание. Нарушение этих положений "является военным преступлением", отмечает Евгений Ярошенко.

Деоккупация Крыма сама по себе не приведет к автоматическому освобождению украинских граждан, отправленных в российские колонии. Для этого придется предпринять особые усилия.

"Деоккупация Крыма – это не только освобождение захваченных территорий Украины, а и возвращение незаконно осужденных и вывезенных в Россию граждан Украины. Возможно, после захода Вооруженных сил Украины в Крым удастся освободить незаконно удерживаемых лиц из крымских СИЗО и исправительных колоний. Но совсем другая ситуация с теми, кого вывезли на территорию РФ. Мне пока неизвестна позиция различных государственных органов Украины по этому вопросу", – говорит аналитик "Крым SOS".

По его мнению, процесс деоккупации будет проводиться не только военными методами – будут также применяться политические, санкционные и дипломатические инструменты. Под внешним давлением российским властям придется освободить незаконно удерживаемых граждан Украины путем амнистии, помилования или других "жестов доброй воли".