В Москве арестован бывший советник Ильи Яшина

В Москве по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии арестован Кирилл Суворов, бывший советник главы Совета депутатов Красносельского округа Москвы, ныне живущего за границей оппозиционера Ильи Яшина. Решение отправить Суворова в СИЗО принял 3 июля Замоскворецкий районный суд. Первым о нём сообщил проект "Осторожно, новости". Яшин подтвердил "Медиазоне" арест своего бывшего советника.

Подробности дела неизвестны. Как правило, дела по статье о фейках об армии возбуждают за посты о войне в Украине, в которых высказываются суждения, противоречащие официальной позиции Минобороны России - в частности о российских ударах по гражданским объектам.

"Осторожно, новости" отмечают, что Суворов ведёт на Youtube небольшой канал, где публикует видео в том числе и с рассуждениями о политике и вторжении в Украину.

В 2017 году на муниципальных выборах в Красносельском районе победила команда Ильи Яшина, и он стал главой Совета депутатов. Суворов тогда стал его муниципальным советником на общественных началах, впоследствии он был советником сменившей Яшина Елены Котеночкиной.

Одним из первых обвинённых по статье о фейках об армии ещё весной 2022 года стал ещё один муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов. Заочно дело возбудили также против Котеночкиной. Яшин к тому моменту уже сложил с себя полномочия главы, он был арестован позднее - тоже по статье о фейках. Вскоре после приговора и отправки в колонию его обменяли и фактически выслали за границу.

Суворов в том же 2022 году сложил с себя полномочия, к нему применили так назывемые карусельные аресты - в общей сложности он провёл в спецприёмнике два месяца.