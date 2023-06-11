В Москве арестован гражданин США. Его обвиняют в сбыте наркотиков

Хамовнический районный суд Москвы отправил в СИЗО 51-летнего гражданина США, музыканта и продюсера Майкла Трэвиса Лика. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Госдепартамент сообщил, что ему "известно о задержании гражданина США в Москве". Представитель Госдепартамента также отметил, что Соединённые Штаты будут добиваться консульского доступа к американскому гражданину. Других комментариев властей США пока нет.

Лик - бывший американский десантник. Он живёт в Москве около десяти лет. Он является музыкантом группы "Лови ночь", а также продюсирует группы Louna, "Слот" и "Тараканы!" - сообщает "Медиазона" со ссылкой на группу Лика.

Как отмечает CNN, Лик был гостем программы этого телеканала ещё в 2014 году - тогда он уже жил в России и рассказывал о проблемах независимых музыкантов с цензурой в стране.

Уголовное дело против Лика возбуждено по статье о незаконном производстве или сбыте наркотиков в крупном размере - ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Утверждается, что американца подозревают в продаже мефедрона молодым покупателям. Ранее по этому же делу арестовали знакомую Лика — россиянку Валерию Гробанюк, сообщили в пресс-службе суда.

Как утверждает РЕН-ТВ, ещё 6 июня в квартире у Лика прошёл обыск. Гражданин США, как утверждается, не признал вину, сказав, что "не понимает, что мог сделать и в чем его обвиняют".