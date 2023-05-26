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Источник РИА "Новости" пригрозил WSJ последствиями для Эвана Гершковича

Источник РИА "Новости" пригрозил американской газете Wall Street Journal последствиями для журналиста Эвана Гершковича, если газета будет публиковать "дезинформацию о России". Гершкович находится в СИЗО "Лефортово" по делу о шпионаже.

"Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича", – сказал cобеседник государственного агентства.

Источник также заявил, что в последние дни газета выпустила "ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России". О каких именно материалах идет речь, не уточняется.

  • Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
  • Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".
  • Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

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