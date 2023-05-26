Источник РИА "Новости" пригрозил WSJ последствиями для Эвана Гершковича

Источник РИА "Новости" пригрозил американской газете Wall Street Journal последствиями для журналиста Эвана Гершковича, если газета будет публиковать "дезинформацию о России". Гершкович находится в СИЗО "Лефортово" по делу о шпионаже.

"Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича", – сказал cобеседник государственного агентства.

Источник также заявил, что в последние дни газета выпустила "ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России". О каких именно материалах идет речь, не уточняется.