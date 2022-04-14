В Москве арестован предполагаемый сооснователь даркнет-рынка "Гидра"

В Москве арестован предполагаемый сооснователь даркнет-рынка по торговле наркотиками "Гидра" Дмитрий Павлов, сообщает агентство ТАСС.

5 апреля Федеральная уголовная полиция Германии заявила о конфискации серверной инфраструктуры "Гидры" и 543 биткоинов общей стоимостью около 23 миллионов евро.

"Гидра" работала с 2015 года, резкий рост популярности магазина начался в 2017 году. Немецкая полиция сообщила, что вела расследование деятельности площадки с августа 2021 года при участии американских властей.

По оценкам немецкой федеральной полиции, "Гидра" могла быть самой масштабной нелегальной торговой площадкой в мире. Ведомство оценило объем заключенных сделок на ней в 1,23 миллиарда евро только в 2020 году. На момент закрытия на рынке были зарегистрированы 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов клиентов.

Позднее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против даркнет-рынка "Гидра" - в рамках борьбы с распространением вредоносных киберпреступных сервисов. Санкции предусматривают, что все активы фигурантов, находящиеся либо в США, либо за пределами США, но в собственности у американских граждан, будут заморожены.

6 апреля власти США заявили, что первым подозреваемым в деле "Гидры" является 30-летний Дмитрий Павлов из Череповца. Минюст США считает его администратором серверов "Гидры". Как пишет "Би-би-си", семье Павлова принадлежит хостинг-провайдер из Череповца "Промсервис", и американские власти утверждают, что именно эта компания занималась администрированием серверов. Сам Павлов рассказал изданию, что компания предоставляет сервера в аренду как посредник, и он не знает, что находится на серверах.