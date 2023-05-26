В центре Краснодара произошёл взрыв. Возможно, атака дрона

В Краснодаре рано утром в пятницу произошёл взрыв в районе улицы Морская. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По предварительным данным, никто не пострадал. У здания повреждены кровля и окна. Причину взрыва в штабе не уточнили.

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал на своей странице "ВКонтакте", что повреждения получили офисное здание и жилой дом.

В то же время телеграм-канал Baza пишет, что город подвергся атаке беспилотников.

Над Краснодаром были замечены два беспилотника, как минимум один из которых был сбит системой ПВО. Целью удара могла быть вышка сотовой связи на Морской улице, предположил телеграм-канал Shot, который опубликовал кадры с обломками рухнувшего дрона. По словам жителей, они слышали не менее двух взрывов.

От Краснодара до ближайшей точки фронта в Украине - примерно 330 километров.

Также ночью были атакованы Белгородская и Ростовская области.

В Белгородской области под обстрел попал Грайворон, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы. По данным губернатора, никто не пострадал.

В Ростовской области в районе города Морозовск системы ПВО сбили украинскую ракету. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. Ранее сообщалось, что неизвестный объект был сбит в районе военного аэропорта.