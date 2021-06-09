В Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, клубах, кафе и торговых центрах. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

9 июня оперативный штаб столицы сообщил о 4124 новых случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в больницы попали 1539 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается "новый всплеск заболевания".

Нарушителей масочного режима будут штрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей. Также будет усилен контроль за предприятиями, где не соблюдаются санитарные требования.

Ранее сообщалось, что суды в Москве почти в 40% случаев встают на сторону жителей города, которые обжалуют штрафы за нарушение "масочно-перчаточного режима" в общественном транспорте. За год было зарегистрировано 6244 жалобы на административные штрафы за отсутствие маски или перчаток. В 2411 случаях суды отменяли штраф или снижали его сумму.

С мая 2020 года, когда в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта, власти оштрафовали почти 410 тысяч жителей столицы. Общая сумма штрафов может составлять более двух миллиардов рублей.

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