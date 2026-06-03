В Москве и Подмосковье начали вводить ограничения на продажу топлива

В Москве и Московской области ряд компаний-владельцев заправочных станций ввели ограничения на продажу топлива. В частности, они были введены на заправках ОРТК, "Лукойла" и "Газпрома", пишет издание MSK1.RU.

На АЗС сети ОРТК с 30 мая продают не более 60 литров бензина или 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании сообщили, что новые правила введены "в связи с текущей рыночной обстановкой".

На заправочных станциях "Лукойла" в Московском регионе покупателю отпускают до 100 литров бензина. У "Газпрома" ограничения составляют "100-150 литров" на бензин и дизель в одни руки.

2 июня "Фонтанка" сообщила о "временных трудностях" с поставками топлива в Санкт-Петербург. Из-за этого некоторые заправки в городе установили лимит на продажу бензина – от 50 до 95 литров в зависимости от сети АЗС.

Ранее в Белгородской и Курской областях, а также так называемой "ЛНР" и в аннексированном Крыму ограничения на продажу топлива были введены на официальном уровне, в том числе в связи с ударами украинских беспилотников по логистическим маршрутам. В Крыму ввели талоны на отпуск бензина. 3 июня стало известно, что российские власти аннексированного Севастополя вновь разрешили его свободную продажу, однако с ограничением - не более 20 литров в одни руки. На заправках образовались очереди.