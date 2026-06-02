Бензин по талонам. Во что выльется топливный кризис в России

В дополнение к действующему запрету на экспорт бензина правительство ввело до 30 ноября запрет на экспорт авиационного керосина. В аннексированном Крыму бензин начали отпускать только по талонам, а оккупационные власти Донецкой области не могут организовать доставку топлива на заправочные станции. Там в первую очередь заправляют машины коммунальных служб и социальный транспорт. Лимиты на продажу топлива в одни руки начали вводить даже в московском регионе.

В России постепенно набирает обороты топливный кризис. В понедельник 1 июня пресс-служба правительства опубликовала сообщение о введении запрета на экспорт из России авиационного керосина. Пока запрет введен до 30 ноября, однако в случае необходимости его продлят. С конца марта аналогичный запрет действует в отношении экспорта бензина. Цель принимаемых мер – "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке". А понадобились эти (и не только эти) меры стабилизации из-за регулярных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. По оценке агентства Reuters, в середине мая простаивало примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим "ручного управления" российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашения с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами, в рамках которых спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе на биржевой.

Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе "Новороссия" из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по "сухопутному мосту" движение парализовано, что крайне беспокоит российские z-паблики.

Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке коммунальному и социальному транспорту. А для всех остальных топливо на заправочных станциях будет доступно исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментарии к этой новости люди спрашивают, где брать эти самые талоны. Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове, причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются.

Глава правительства так называемой "ДНР" Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников.

Наконец, "вишенка на торте". Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля – не более 100.

Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось. И дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Фактически в настоящий момент идет своеобразное "перетягивание каната" между украинской армией и российскими нефтяными компаниями: первая старается выводить из строя перерабатывающие мощности быстрее, чем последние их ремонтируют. И пока перевес явно на украинской стороне. Россиянам – особенно на оккупированных территориях – пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения.

Причем, поскольку по трассам, движение на которых парализовано украинскими беспилотниками, доставляется не только топливо, талоны в обозримом будущем появятся не только на бензин. Если же украинские войска сместят акцент своих ударов по европейской части России с нефтеперерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры на транспортные артерии (которые, в силу их протяженности, защищать куда сложнее, чем относительно компактные заводы), военная экономика с хлебными карточками и постоянным дефицитом жизненно необходимых вещей может стать реальностью во всей Центральной России.

Правительство, конечно, будет успокаивать граждан – и темпами роста экономики, и впечатляющими успехами на ниве борьбы с бедностью, и не менее впечатляющими цифрами роста реальных располагаемых доходов. Вот только к уровню и качеству жизни эти цифры имеют все меньше отношения.